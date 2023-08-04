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醫預法上路／病患仍資訊落差 醫糾能減？

聯合報／ 本報記者李青縈

台灣早年發生醫療糾紛時，常見抬棺、撒冥紙的抗議場面，但不只民眾怕遇上醫糾，醫師們更是害怕，一旦醫糾走上司法程序，將面臨耗時耗神的訴訟之路。醫療糾紛是醫界「五大皆空」的推手之一，醫師不願意投入急、重、難、罕等容易出現醫糾的科別，對醫病都不利。

衛生署早在二○○○年時初步提出「醫療糾紛處理法」（醫糾法）草案，卻在立法院延宕多年，直到二○一二年才走出行政院，但在立法院朝野協商時難以達成共識。而衛福部於二○一二年推出「生育事故救濟試辦計畫」，讓孕產婦在面臨母嬰於生產過程死亡等爭議時更有保障，也確實減少醫療糾紛。

醫糾法早在廿多年前提出，但直到二○一八年衛福部提出「醫療事故預防及爭議處理法草案」，並在去年五月三讀通過，二○二四年正式實施。但根據現已預告草案，實務運作上是否真的可讓民眾多一個解決管道，仍是充滿未知。

尤其民眾自主通報辦法草案規定，通報事故必須包含實施手術檢查發生錯誤，如手術部位、術式、人工植入物錯誤或誤留異物等情況，且須在發生六十天內通報。缺乏醫療背景的民眾是否真的可以發現醫療錯誤，或最後仍只能仰賴醫院自主回報，又讓民眾回到資訊落差的角色中？值得審慎思考，更是後續觀察重點。

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