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減少空汙 換環保金爐 環署擬列增量抵換

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

燒香、燒金紙容易造成空汙，為減少其產生的黑煙空汙，環保署研擬將「金爐改善」列為空汙增量抵換項目之一，開發單位可透過協助寺廟更換環保金爐，或加裝金爐空汙防制設備，作為開發行為的空汙增量抵換項目。環保署表示，減量成效目前尚未有完整估算，預計下周研商，盼在年底前實施。

據環保署空保處研究顯示，每燒一公斤紙錢，就會產生一點五公斤二氧化碳，並釋放出一氧化碳、苯、甲醛等多種具有毒性的致癌物。

環保署空保處長蔡孟裕 ，由於金紙燃燒的黑煙算是逸散汙染源，因此目前正研擬修正空汙排放量增量抵換處理原則，新增紙錢專用金爐設置汙染防治設備，如環保金爐等，作為抵換來源。

環保金爐基本外觀與一般金爐無異，但相較於傳統金爐結構為水泥磚造，環保金爐多了汙染防治設施、水洗塔、袋式集塵器或靜電集塵器，讓燒金紙的煙經過水洗、過濾收集，將空氣汙染物的排放降至最低。

蔡孟裕表示，除新增金爐為抵換項目，此次修正也納入協助離島地區減少空汙可抵換本島的開發行為。舉例來說，若開發場域在台北，但協助綠島、蘭嶼進行汽機車汰舊換電動車，即可作為抵換。

環保署 金紙 空氣汙染

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