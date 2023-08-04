醫預法上路／醫師樂見：醫預法重調解 避醫病雙輸

衛福部推動「醫療事故預防及爭議處理法」，明定醫療爭議先行調解，盼降低醫師負擔。醫勞盟理事長儲寧瑋說，醫師不敢開大刀已是現在進行式，最終出現醫療人力斷層，對病患非好事。曾因院方檢體錯置而提告的整形外科醫師曹賜斌認為，身為病患，可能無法信任院方，若讓具公信力的專業人士調解，樂見其成。

一旦出現醫療糾紛，病家常將醫師一狀告到法院，衍生醫師執業壓力，為確保不會被告，可能替病患安排一連串檢查或治療，便是防禦性醫療，可能造成醫療資源浪費，對患者也未必有利。儲寧瑋表示，為了避免醫療糾紛，醫師在第一線難免會採取防禦性醫療，確保日後不會被告。

醫勞盟曾處理一起案件，病患家屬不滿醫療結果提告醫師，一審、二審敗訴仍持續上訴，堅持不調解。「有時病患只是想尋求心理安慰。」儲寧瑋指出，有時病家可能對醫療結果或醫師態度不滿意，將醫師告上法院。醫師避免醫糾事件多的科別確實已上演，如心臟外科、胸腔外科等出現人力斷層，最後傷害的是全體病患的健康。

「醫療糾紛至少三年，上訴到最高法院更耗時八年。」高雄市醫療糾紛調解委員曹賜斌表示，醫療糾紛往往兩敗俱傷，一旦病患揚言提告，醫師為了捍衛人格、事業，自然也會硬起來，導致對簿公堂；若能夠先行調解，讓兩造有機會坐下來「看見彼此」，即使有情緒也能紓解一二。

曹賜斌多年前罹病時，也曾因院方將檢體錯置，產生醫療糾紛。曹賜斌說，當時中間沒有人出來幫忙調解，身為病患，心理上無法信任院方，醫院派誰來談都無法妥善溝通，醫預法上路後，能夠讓具有公信力的專業人士居中調解，他樂見其成。