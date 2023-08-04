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醫預法上路／醫改會：管理品質降「盲訟」

聯合報／ 記者陳雨鑫沈能元／台北報導

衛福部公布「醫療事故預防及爭議處理法」細則與子法，包含強制設置關懷小組、調解會等，醫改會執行長林雅惠表示，依過去試辦經驗，設置關懷小組大多沒有實際作用，病家為求真相，還是會提起訴訟，醫改會爭取醫預法多年，期盼納入品質管理，才有機會降低「盲訟」、「濫訟」的醫療糾紛案件，現行規定僅能看見「醫醫相護」。

「反正你們去告也告不贏，收下調解金比較實在。」林雅惠說，醫預法通過立法前，衛福部鼓勵各家醫院設置關懷小組，但關懷小組實際上做的事，大多不是關懷，而是重新解讀病歷，拿出厚厚一疊原文資料，告訴病家，醫師的處置沒有一項是有錯的。

林雅惠說，醫病間存在資訊落差，加上社會普遍敬畏醫師專業，當關懷小組拿出原文資料，又強調「告也告不贏」，病家等於是在關懷現場中被「洗臉」、搓湯圓，被關懷後依舊求不得真相，只能透過刑事訴訟，找回他們想知道的結果，最後雙方奔走於法庭遍體鱗傷。

林雅惠說，當年生產事故救濟試辦計畫，要求醫院須在重大事故後關懷病家，但事後統計，九成以上院方自訴完成病家關懷，但半數病家反映「完全沒感覺醫院有任何表達」，顯示院方關懷與病家需求天差地遠。此次醫預法的子法要求設置關懷小組，細節完全沒有規定，新法將於五個月後上路，同樣的問題恐會重演。

醫預法子法要求第三方單位提供「醫事專業諮詢」，林雅惠表示，當事人如果要使用該資源，必須繳納六千元，過去在討論金額時，大多設定三千元以下，就是擔心金額太高會成為門檻。醫療重大事故發生對象極可能是家中經濟支柱，六千元對病家具一定負擔。

醫預法最大特色在「先調解、再訴訟」，地方衛生局未來需常設調解委員會，林雅惠說，依規定，雙方在調解委員會的協調下，完成書面契約，但該契約並沒有到法院認證，院方若不履行契約，法律上也沒有強制效力。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，醫療糾紛很大一部分源於醫療資訊落差，醫預法至少要在資訊上給予平等的對話空間。林雅惠表示，醫預法設置立意良善，但子法需規定得更為細緻，否則新法上路後，仍舊沒辦法改變現狀，病家的權益依舊被壓低，盲訟案件不會減少，也無法改善醫病關係。

醫師 衛福部

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