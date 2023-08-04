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健康你我他／森林漫步避暑 解放煩躁身心

聯合報／ 文／郭明洋（北市大安）
我喜歡前往近郊或鄰近城鎮海拔較高的森林山徑或登山步道避暑，因為這些地方氣溫涼爽，空氣濕度較小，可以舒暢身心。圖／郭明洋提供
我喜歡前往近郊或鄰近城鎮海拔較高的森林山徑或登山步道避暑，因為這些地方氣溫涼爽，空氣濕度較小，可以舒暢身心。圖／郭明洋提供

今年夏天創歷史新高的酷熱，令人煩躁，連待在家裡吹冷氣，也可以被熱氣壓出一身汗，悶到讓人昏昏欲睡。為了預防室內中暑，我只好將毛巾泡冷水後擰乾，放在頸背或額頭來降點體溫。

非必要就不出門，非得出門時，除了要避開高溫時段外，帽子和太陽眼鏡絕對是標準配備。我甚至接受老伴建議，不理會旁人眼光，撐著她的花傘，以遮蔽陽光和保護眼睛。因為炎熱也容易出汗而導致脫水，我就不嫌麻煩，會隨身攜帶一瓶水補充水分，避免在戶外中暑。

不過，每當感到都市叢林中的炙熱難耐，讓人心煩氣躁到快窒息時，我還是喜歡前往近郊或鄰近城鎮海拔較高的森林山徑或登山步道避暑，因為這些地方氣溫涼爽，空氣濕度較小，可以舒暢身心。

譬如宜蘭礁溪的「林美石磐」環行步道隱身於山林，沿途樹蔭遮蔽，水聲潺潺，不用一個半小時，就可繞完全長1700公尺的步道回到原點，讓人清爽無比。

在這種蒼鬱成蔭，蟲鳴鳥叫的樹林步道中，不僅能避免曝曬，而且樹林中充滿了芬多精，品質絕佳的空氣，讓我們的呼吸都跟著暢快起來。

最重要的是，在森林中漫步，因為接觸大自然而能帶來放鬆的心情和心靈平靜，有助於紓解日常生活壓力和緊張情緒，在酷暑煎熬中，得到沁涼脾肚開的快感。

中暑 高溫 冷氣

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