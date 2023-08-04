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台灣攝護腺癌 7成晚期發現

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
早期攝護腺癌多沒有症狀，可透過PSA檢測，早期發現及治療，可以治癒。圖／123RF
早期攝護腺癌多沒有症狀，可透過PSA檢測，早期發現及治療，可以治癒。圖／123RF

據統計，台灣男性平均壽命比女性少6到7歲，攝護腺疾病、性功能障礙、性病是常見危害台灣男性健康的疾病。林口長庚醫院泌尿科主任陳建綸說，美國攝護腺癌患者7成是早期患者，台灣則是7成屬於晚期，台灣男性接受自費健檢比例雖高，但多數沒有檢測攝護腺特異抗原（PSA）指數，一查才知健檢包套幾乎沒這項目，讓台灣男性深陷攝護腺癌危機。

攝護腺癌位居台灣男性十大好發癌症第五位，每年約7100多名新診斷患者，發生率約為每十萬人口35.83人。陳建綸表示，美國攝護腺癌患者，屬於第一期、第二期約為70%，第三期、第四期約30%，台灣數據則完全相反。

陳建綸指出，台灣男性多數不知道什麼是PSA指數，確診攝護腺癌前，幾乎從未驗過PSA，不少患者常會反應「幾乎每2到3年做一次全身健檢，怎麼還會得到攝護腺癌？」原因是常規的男性健檢套餐中，根本沒包含檢測PSA。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬說，早期攝護腺癌大多沒有症狀，僅部分患者因攝護腺肥大引起尿道阻塞、頻尿、血尿等，才可能及早被發現，若攝護腺癌早期發現，及早治療，可以治癒。但近40年來，台灣攝護腺癌發生率增加約70倍、死亡率增加20倍，因此需格外被關注。

台灣泌尿科醫學會與長庚醫院四大院區、童綜合醫院、國軍台中總醫院、花蓮慈濟等聯合舉辦「守護男性泌尿器官、健康一路發」關懷月活動，積極推廣PSA檢測。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中說，除了攝護腺癌，男性的泌尿疾病盛行率也愈來愈高。像男性結石發生率高於女性，其中男性達14%、女性僅4%。

40歲以上男性勃起功能障礙盛行率約17.7%，推估有近百萬病人，只有一成多願意就醫，其中90%是看泌尿科，剩餘一成則是尋求民俗療法，馮思中呼籲，男性千萬不要恥於就醫，及早介入治療才有機會改善，預防疾病惡化。

攝護腺癌 患者

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