卡努4日漸遠離 新颱風「蘭恩」恐接力
颱風接力賽？西太平洋有熱帶高壓，恐有另一個颱風「蘭恩」生成！天氣風險預報員林孝儒3日表示，卡努3日深夜逐漸遠離台灣，有望解除陸警，但颱風帶動西南風，南部地區要提高警覺提防豪雨。氣象專家賈新興表示，如果條件足夠，颱風蘭恩將於9日至10日，恐成颱風接力賽。
最強陣風在台灣兩端
林孝儒3日指出，卡努颱風正緩慢地朝西北西前進，預測3日將是颱風離臺灣最近的一天，後續颱風逐漸受南側的副熱帶高壓導引，將會開始出現的迴轉朝東北方緩慢移動的趨勢，「陸上颱風警報就有機會在3日深夜前解除」。
他表示，短暫陣雨的範圍逐漸有往南延伸的現象外，颱風警報警戒範圍與恆春半島蘭嶼等地都有觀測出浪高3米以上、7到11級的強陣風出現。林孝儒說，颱風帶動西南季風增強，中南部降雨也會逐漸增加，尤其是山區更要嚴防豪雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，颱風最強陣風影響北台灣與恆春半島兩端，主要因為南端因「角隅效應」，反而有最強偏西風，陣風達9至10級。
又有新颱風來
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，5日至9日環境吹西南風， 5日至6日新竹以南有陣雨，宜花午後有零星短暫陣雨，其中5日台中以南有局部較大雨勢發生的機率。
他指出，7日至11日嘉義以南沿海清晨有零星短暫雨，台中以南及宜花午後有局部短暫陣雨。12日西半部清晨有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。
賈新興提醒，9日至10日西太平洋有另一個颱風生成的機率，預估如果生成颱風，可能往日本東方外海前進。
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