音樂劇「勸世三姊妹」台中開賣秒殺後 彰化演庄頭版

台灣音樂劇「勸世三姊妹」讀劇版2年前演出旋即刮起話題風潮，今年初於高雄衛武營世界首演炸開式口碑完售，7月移師台北也迅速完售，日前開賣台中國家歌劇院9月底演出場次，也不到3分鐘就秒殺，創造音樂劇奇蹟。

「勸世三姊妹」由金鐘編劇詹傑、躍演劇團藝術總監曾慧誠、音樂總監康和祥攜手打造，劇情以虎尾鄉下家庭的三姊弟的家族故事出發，講述大姊宋國珍從小「姊代父職母職」，一手拉拔弟妹長大，三姊弟後來因家族遺產回鄉，和故鄉親族間發生的故事。

最特別的是，劇情中加入大量台灣本土文化元素，包含三弦彈唱、三觀道士、牽亡歌陣、孝女白琴等。其中牽亡歌陣顧問邀來林宗範擔任，林宗範一直在台南推廣教導牽亡歌陣，為演出大為增色。

導演曾慧誠表示，這齣戲從創作之初，就設定「群演」概念，每個演員有自己的角色，也須擔任歌隊群演，也有演員一人分飾雙胞胎兩角，或同時飾演小孩子與老人。這讓該戲的技術條件相當複雜，因此從台北站開始刪減一些贅戲，讓戲的節奏更加流暢精實，也團隊可以更從容演出。

由於該劇獲得好評不斷，繼台北場9場1萬2千張全數賣光後，日前開賣的9月29日至10月1日台中國家歌劇院4場票，也迅速完售。

另外，該劇也獲選日前文化部疫後振興計畫，將在12月16日晚上7時在彰化縣社頭鄉中山路一段172號社頭運動公園演出「勸世三姊妹－意猶未盡庄頭版」。躍演劇團表示，活動當天將安排特色文創市集，歡迎18至21歲的青年朋友就近使用「文化幣」，更鼓勵大小朋友一起參與，享受藝文活動的多元風貌。