快訊

成都世大運／不敵東奧銅牌 67公斤級徐晧祐銅牌作收

毒品零容忍！新加坡不顧國際反對 一周內處死第3名毒販

6款限時免費LINE貼圖有喵星人！精品Dior洩愛意 180天用到2024過年

卡努颱風估今晚觸東北角 是否續放颱風假氣象局這樣說

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
卡努颱風中心位置在台北東北方約330公里海面上，近中心最大風速每秒45公尺，七級風暴風半徑280公里。圖／氣象局提供
卡努颱風中心位置在台北東北方約330公里海面上，近中心最大風速每秒45公尺，七級風暴風半徑280公里。圖／氣象局提供

卡努颱風持續接近，中央氣象局表示，卡努颱風目前緩慢朝偏西移動，暴風圈預計今天晚間接觸東北角陸地，首當其衝為新北及宜蘭交界處，隨著逐漸往西，基隆及台北市也將進入暴風圈，最快明天清晨離開解除陸警；明天白天風力雖會減弱，但北北基宜仍有較大陣風，是否達放假標準，尊重各縣市政府考量。

氣象局預報員徐仲毅表示，截至今天下午2點，卡努颱風中心位置在台北東北方約330公里海面上，近中心最大風速每秒45公尺，七級風暴風半徑280公里，以每小時5轉7公里速度向西轉東北東進行，暴風圈已進入台灣北部及東北部近海，對北北基宜陸地造成威脅，持續發布海陸警報。

徐仲毅指出，卡努颱風目前緩慢朝偏西移動，暴風圈預計今天晚間接觸東北角陸地，首當其衝為新北及宜蘭交界處，隨著逐漸往西，基隆及台北市也將進入暴風圈，並於深夜往東北迴轉離開，台灣最快明天清晨脫離暴風圈解除陸警，但目前導引氣流不明顯，路徑仍有很大不確定性，若向北轉也可能延後觸陸，甚至不會接觸到。

至於北部地區明天是否有機會持續放颱風假？徐仲毅表示，卡努颱風已經逐漸到不利發展環境，強度及暴風半徑有機會減弱，但北北基宜今晚至明天清晨風力仍較大，可達8到9級，雖然明天白天會稍微減弱，但幅度不明顯，是否達放假標準，仍尊重各縣市政府考量。

他表示，今天新竹以北、宜蘭、恆春半島、台東、綠島及蘭嶼風力較大，達9至10級，北海岸則有10至11級，綠島及蘭嶼12級。海面風浪部分，北部、東北部及東部地區浪高都有3米以上，花蓮浮標過去8小時也有5米浪高，今晚至明晨颱風接近預估風浪會更大，北部、東部、綠島、蘭嶼及恆春半島浪高可達3、4米，北海岸也有6米以上。

雨勢部分，他指出，現在影響較明顯還是北部地區、中南部山區，今天晚間到明晨西南風影響增強，苗栗以南影響恐比北部地區還大，山區要留意局部大豪雨，北部受環流影響仍有間歇性雨勢。另外，今天花東地區為背風面有高溫焚風出現，台東普遍達36度以上，午後甚至出現39.2度高溫，金門也有36度，預計東部地區7日前都有焚風機率。

颱風 卡努颱風

延伸閱讀

桃園今未放颱風假 有議員力挺支持不亂放

卡努颱風降雨石門水庫剩450萬噸滿庫 北水局：可能洩洪

她爽放3天颱風假！女老師笑「南北雙包」網羨慕喊：天選之人

中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

相關新聞

卡努颱風估今晚觸東北角 是否續放颱風假氣象局這樣說

卡努颱風持續接近，中央氣象局表示，卡努颱風目前緩慢朝偏西移動，暴風圈預計今天晚間接觸東北角陸地，首當其衝為新北及宜蘭交界...

周五停班課整理包／明天繼續颱風假？卡努滯留「風雨越晚越強」 新北今晚8時公布

中颱卡努來襲，今(3)日台北、新北、基隆與宜蘭四縣市政府宣布停班課，新北午後風雨增強，明(4)天是否上班課，將於今晚8時公布。中央氣象局今指出，颱風卡努深夜最靠近台灣，另外氣象局今日也發布陸上強風特報，預估明日白天颱風遠離風力會轉小，是否有機會放颱風假引關注，《聯合新聞網》為你整理報導4日各縣市停班停課情形。

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

北北基宜今天停班停課放颱風假，中颱卡努正在接近中，今天深夜最接近，不少民眾關切明天能否繼續放假。天氣風險公司總經理彭啟明...

卡努風力達11級 蘭嶼今宣布中午過後停班停課

受到颱風卡努影響，蘭嶼風力達到11級，考量民眾安全，台東縣政府宣布蘭嶼鄉天中午12點起停止上班、停止上課。

中颱卡努緩移、新北林口路樹連根拔起 橫倒人行道

中央氣象局指出，中颱卡努目前在台北東北東方約360公里海面上，以每小時5轉9公里速度，向西緩慢移動。今天上午新北市新莊、...

颱風卡努進逼 北海岸掀巨浪

中颱卡努持續向台灣逼近，東北角沿岸不時掀起巨浪，氣象局測得10級的強陣風，基隆沿海消波塊不時出現數公尺高巨浪，有的民眾在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦