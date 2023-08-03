卡努颱風估今晚觸東北角 是否續放颱風假氣象局這樣說

卡努颱風持續接近，中央氣象局表示，卡努颱風目前緩慢朝偏西移動，暴風圈預計今天晚間接觸東北角陸地，首當其衝為新北及宜蘭交界處，隨著逐漸往西，基隆及台北市也將進入暴風圈，最快明天清晨離開解除陸警；明天白天風力雖會減弱，但北北基宜仍有較大陣風，是否達放假標準，尊重各縣市政府考量。

氣象局預報員徐仲毅表示，截至今天下午2點，卡努颱風中心位置在台北東北方約330公里海面上，近中心最大風速每秒45公尺，七級風暴風半徑280公里，以每小時5轉7公里速度向西轉東北東進行，暴風圈已進入台灣北部及東北部近海，對北北基宜陸地造成威脅，持續發布海陸警報。

徐仲毅指出，卡努颱風目前緩慢朝偏西移動，暴風圈預計今天晚間接觸東北角陸地，首當其衝為新北及宜蘭交界處，隨著逐漸往西，基隆及台北市也將進入暴風圈，並於深夜往東北迴轉離開，台灣最快明天清晨脫離暴風圈解除陸警，但目前導引氣流不明顯，路徑仍有很大不確定性，若向北轉也可能延後觸陸，甚至不會接觸到。

至於北部地區明天是否有機會持續放颱風假？徐仲毅表示，卡努颱風已經逐漸到不利發展環境，強度及暴風半徑有機會減弱，但北北基宜今晚至明天清晨風力仍較大，可達8到9級，雖然明天白天會稍微減弱，但幅度不明顯，是否達放假標準，仍尊重各縣市政府考量。

他表示，今天新竹以北、宜蘭、恆春半島、台東、綠島及蘭嶼風力較大，達9至10級，北海岸則有10至11級，綠島及蘭嶼12級。海面風浪部分，北部、東北部及東部地區浪高都有3米以上，花蓮浮標過去8小時也有5米浪高，今晚至明晨颱風接近預估風浪會更大，北部、東部、綠島、蘭嶼及恆春半島浪高可達3、4米，北海岸也有6米以上。

雨勢部分，他指出，現在影響較明顯還是北部地區、中南部山區，今天晚間到明晨西南風影響增強，苗栗以南影響恐比北部地區還大，山區要留意局部大豪雨，北部受環流影響仍有間歇性雨勢。另外，今天花東地區為背風面有高溫焚風出現，台東普遍達36度以上，午後甚至出現39.2度高溫，金門也有36度，預計東部地區7日前都有焚風機率。