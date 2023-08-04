愛在心頭口難開？討厭就是喜歡？生活中常見「反話」TOP 10

你也是「反話大師」嗎？

﻿你也常因為一時衝動，而說出一些違心之論嗎？又或者是想要隱藏自己真正的心情而言不由衷呢？在日常生活中，許多話語其實不見得是表面上直觀的意思，說話的人可能因為不好意思、害羞或是其他諸多考量，而拋出截然不同的相反語句。

看似激進憤怒的句子可能出自於溫柔關懷，聽起來平靜無波的句子可能隱藏著悲傷憤怒，和別人相處時，你是否也常常聽到許多「反話」呢？奧地利心理學家佛洛伊德提出「心理防衛機制」，最常見的作用之一就是「反向作用」（reaction formation），也就是個人採取一種與原意相反的行動來控制內心的焦慮。

臺灣有不少父母打從心底希望孩子們能夠幸福，多數時間卻死鴨子嘴硬，總是唱衰或反對兒女的決定，臨床心理學家建議，其實應該要「對我們在乎的人好好說話」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查探究生活中常見的反話 TOP 10，隱藏在這些反話背後的真正意思，究竟是什麼呢？看完這個榜單，如果對這些有趣反話很有興趣，也可以跟著小編一起測試看看「反話說愛指數」，看看是不是真的很會說反話！

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NO. 1 我沒事／我很好／我不難過／我沒有哭

真正意思：我不好

你是否也曾遇過朋友看起來表情陰鬱、心情不好，上前關心後卻又得到「我沒事」、「我很好」等回覆的狀況呢？像這一類的反話，其實是一種變相的體貼，雖然明顯看起來不是「沒事」，但為了不讓在乎自己的人擔心，很多人會選擇藏起眼淚，用一句「我沒事」來回應親友的關切。

雖然本意是不希望讓別人擔心，不過在情緒快要潰堤的時候，要記得身邊還是有親友可以接住你，網友們也認為，在說出「我沒事」的同時也不可以太過逞強，「不管怎麼樣不要太壓抑自己的情緒」、「想哭就哭吧」。

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NO. 2 都可以／隨便／隨便你啊／沒差／我都行／沒意見

真正意思：其實心裡有答案／意見



「隨便」、「都可以」大概是許多人都很受不了的反話吧！不管是選吃飯餐廳、決定旅遊行程，常常都會聽到家人、朋友或是伴侶嘴上說著隨便都可以，實際上選定後卻他們卻又會有諸多意見，往往讓人覺得相當崩潰。

像這樣的反話在生活中層出不窮，像是近日天氣炎熱，待在家中也常有爸媽怕電費太貴捨不得開冷氣的情況，他們表面上雖然說「隨便你」，但等到真的開了冷氣通常又會挨罵。夏天若是想隨心所欲開冷氣，恐怕只能選擇能遠端遙控、有能源監控功能的機型，才有辦法說服這些反話父母！

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NO. 3 都是我的錯／你沒錯

真正意思：不是我的錯



每次跟別人起爭執、吵到不可開交時，常常會有人以「好好好，都是我的錯」或是「你都對，你沒有錯」這一類的句子來回應。但這句話的意思，其實並非真的覺得是自己的錯，只是想要終結這場爭吵，並且還有一些反諷的意味。

這類的反話背後的意思其實相當明顯，旁人都能感受到說話的人心中覺得並不是自己的錯。不過像這樣賭氣之下說出口的反話，其實可能會扼殺掉好好溝通的機會，網友們也認為解決問題的真正方法，應該是要當事人雙方冷靜下來談談，「事情還是要雙方當事人解決的」、「溝通很重要」。

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NO. 4 下次再約／再約啊

真正意思：可能不會約



每次跟很久不見的同學、朋友聚會完，或是在路上巧遇閒聊時，大家總會習慣性地在最後丟出一句「下次再約」、「有空一起吃飯啊」、「下次有空一起出去玩」等類似的句子，但其實說出口的人和聽到這句話的人心中都清楚，這是一句反話。

「下次再約」這句話其實並不是真心想再約對方出去，更像是一種社交辭令，不過這其實也是一種在乎對方感受的表現，雖然雙方都清楚之後很可能不會再見面，但一句「下次約」可以彼此都有臺階下，也能讓對話結束在一個愉快的氛圍中，「像『謝謝再聯絡』也不是真的要再聯絡」。

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NO. 5 你試試看

真正意思：你不准做



許多父母在管教孩子時，常常會使用一些反話來進行威嚇，最常見的就是「你再＿＿試試看」，像是「你再調皮試試看」、「你再不聽話試試看」，但這些話很明顯並不是字面上要人「試試看」的意思，而是在說「不准這樣做」，也有網友分享過類似經驗，「我媽也常講這種話」、「非常感同身受」。

這類的反話最常在父母對小孩發脾氣時聽見，往往都帶著強烈的情緒。不過正所謂愛之深責之切，這些激烈言辭的背後其實是父母滿滿的關心，但專家也提醒，像這樣的管教方式其實容易孩子帶來壓力，親子之間還是需要建立良好的溝通管道。

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NO. 6 你活該

真正意思：心疼、擔心



在面對家人、朋友等在乎的人受傷時，許多人不擅於關心的人往往會在第一時間說出「你活該」、「早就跟你說過了」之類的話，看似冷漠無情，但其實背後的情緒是出於對對方的在乎和關心，卻因為不知道該如何表達自己的情感，而不小心說出傷人的話。

很多人常常「刀子嘴豆腐心」，明明想關心、明明很在意或心疼，卻因為情緒太滿導致說出口的話太過尖銳。不過和這一類的人熟識之後，其實就能夠分辨得出他們是真正關心你，只是拙於表達，「其實出發點都是好的」、「明明很在乎，但是不知道該怎麼講出溫柔的話」。

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NO. 7 最討厭你了／我才不喜歡你

真正意思：很愛你



「我最討厭你了」是很多人在一氣之下會說出的反話，賭氣的發言背後其實是滿滿的愛和在乎。說出這句話的人內心並非真的討厭對方，反而是因為太喜歡或太在意，才會放大對方的一言一行，並且情緒很容易被牽著走。

這一類的反話常常出現在感情話題中，許多人嘴上說著討厭、不喜歡，但內心其實非常愛對方，也正是因為有愛，才會容易在一時賭氣之下說出討厭對方的反話，「既然嘴巴說討厭我，幹嘛還跟我走那麼近」、「後面隱藏的其實是『你什麼時候才要告白啊』」。

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NO. 8 我快到了／我起床了／我在路上

真正意思：還沒出發／還沒起床



幾乎每次聚會都一定會出現一兩個這樣的朋友，到了約定時間還不見人影，打電話或傳訊息給他時得到的回覆都是「我快到了」、「在路上了」，但實際上對方可能根本還沒出門，甚至是還沒起床，「每次打給他都說快到了」、「說已經出門但根本還在家」。

會說這類反話的人，常常都會以各式各樣千奇百怪的理由作為遲到的藉口，嘴上說著「已經出發」，實際上卻根本還沒踏出家門，遲到被抓包時才會開始四處牽拖，不是說自己突然肚子痛就是說路上塞車，殊不知反話早已被別人看得一清二楚。

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NO. 9 沒關係

真正意思：有關係



常常有人說「女生說沒關係就是有關係」，但其實不只女生，很多人在日常生活中都會說出這種口是心非的反話。面對別人一些讓自己不開心的言行，很多人會因為不想撕破臉而笑著說「沒關係」。不過這種表面上的沒關係，其實會默默累積不滿的情緒。

這種「沒關係」的次數一多，背後真正的「有關係」就會慢慢顯露出來。不過平常沒那麼敏銳的人可能很難理解而覺得莫名其妙，因此還是需要適時表達自己的想法，避免負面情緒堆積，「不能真的當作沒關係」、「每一次的沒關係都是慢性中毒」、「所謂的沒關係其實也是一種體貼」、「不講出來對方哪知道你在意什麼」。

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NO. 10 把家裡當旅館嗎／以後不要回來了

真正意思：希望你回家



許多人因為忙於工作、課業，往往很少回家，或是回到家只是休息睡覺，沒有太多時間和家人交流。很多父母常會因此不開心，說出「你是把家裡當旅館嗎」、「你以後不要回來了」之類的話，不過雖然表面上說「不要回家」，實際上其實是「希望你回家」。

雖然知道不能把孩子綁在身邊，不過父母們待在家中其實也會感到寂寞，因此才會說出言不由衷的反話。雖然平常可能忙於課業或工作，不過也要記得花時間陪伴父母，因為這些反話的背後其實都是爸爸媽媽們寂寞、渴望和孩子多相處的心情。

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你也是「反話說愛」大師嗎？

看完這些生活中常見的反話，你是否也回想起自己的類似經歷呢？你也是常說反話的人嗎？或你生活周遭也有像這樣的「反話大師」呢？

其實這些反話雖然聽起來有些刺耳，背後的目的卻往往都是想表達關心，也只有對自己重視的人，才會因為太過在乎而不小心說出反話。如果你也有這種「反話說愛」的情形，就來測測這個有趣的「反話說愛指數」小測驗吧！

想要表達愛和關懷，卻又不擅於言辭，其實可以選擇用實際行動代替。愛講反話的人往往有些小傲嬌的性格，比較適合用一些低調的方式表達關心，例如透過現代科技，遠端操控家電，照顧自己在乎的人們，就是不錯的選擇。

像是LG的ThinQ App，不只能遠端操控家電也會適時跳出提醒保養清潔、清洗行程完成的推播通知，就算人不在家，也能遠端調整冷氣溫度、設定除濕機濕度或者是開啟掃地機器人幫忙打掃，並隨時幫家人監控家電狀況，讓家人感受到你滿滿的關心！

image source: FB／LG Global

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月10日至2023年07月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『生活中常見的反話』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統