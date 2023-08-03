杜蘇芮掃過 菲、台、中三地不同命

颱風杜蘇芮日前登陸福建，成為該地以來第二強的颱風，環流更重創華北地區，導致中國出現近300萬人撤離或受困的消息，相形之下，台灣災情相對緩和。學者汪中和受訪時說，加上颱風卡努帶進水氣，華北地區出現空前的洪澇，也顯見暖化問題逐漸加劇，成為亞洲不得不面對的問題。

菲國最先受害

颱風杜蘇芮日前襲擊菲律賓，帶來強風暴雨，在當地造成許多災情，短時間的強風與強降雨，導致路樹被吹倒、電纜被吹斷，更導致該國至少25人死亡、超過239萬人受災。

後續，台灣氣象局於25日發布颱風杜蘇芮的海陸警，27、28日時在臺灣中南部帶來強烈的降雨。中央災害應變中心統計至28日下午3時，全台災情1死68傷，消防單位送醫新增5傷，都為騎車遇風大跌倒輕傷，其餘傷者自行就醫；台南高雄路樹倒塌災情多。

繞過台灣 重創福建北京

杜蘇芮一路從福建前進，28日上午登陸台灣。《海峽都市報》報導，杜蘇芮是少見的繞過台灣島、直接登陸福建的「一手」颱風。它維持超強颱風強度超70小時，成為福建有完整觀測記錄以來，登陸第二強的颱風，夾帶豪雨更讓福建省多地創下52年雨量新高的紀錄，預估超過200萬人受災。

北京、河北及天津等地區都受到颱風環流影響，1日出現極端降雨，都市成一片汪洋，救難人員只能靠划著救生艇進行搜救，龐大雨量更淹沒紫禁城，，造成嚴重災損和人員傷亡，在北京已造成超過20人遇難，其中2人在搶險救災中因公殉職，另有27人失聯。

杜蘇芮釀東北暴雨

中國氣象學家分析說，這次除了大型颱風杜蘇芮北上外，還有另外一個大型颱風卡努來送水氣，所以華北平原水氣才會這麼多，要等到杜蘇芮殘餘環流徹底消散，華北暴雨才會減弱。同時，聚集在該地區的水蒸氣被低空風推動，向太行山脈以東地區轉移。

中國氣象單位2日表示，杜蘇芮颱風殘餘環流已從華北轉往東北，黑龍江、吉林兩省將受到影響。市內多個地區出現嚴重淹水，許多車輛拋錨。黑龍江省氣象台及省內多個地區已發布暴雨紅色預警。

積極整備防災

中央研究院研究員汪中和指出，從2009年莫拉克風災之後，台灣至今都相對幸運，沒有很嚴重的天然災害，真的需要感恩珍惜。但世界氣象組織7月27日發佈的《2022年亞洲氣候狀況報告》描述，在氣候暖化的衝擊下，亞洲不但受極端天氣的影響日益嚴重，同時對經濟社會的影響也日益加深，這是無法迴避的不利趨勢。

他說，這次中國大陸華北受杜蘇芮颱風挾帶的豐沛水氣影響，造成空前的洪澇，顯示暖化的衝擊已經超越歷史的經驗與記憶。







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