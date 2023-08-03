50歲以上男性半數有泌尿困擾 醫學會發起關懷月

台灣泌尿科醫學會（TUA）今天表示，50歲以上男性半數有泌尿科疾病困擾，卻常輕忽未就醫。TUA發起「守護男性泌尿系統健康」關懷月活動，透過講座、義診等活動，呼籲民眾一同關注。

TUA今天發布新聞稿，台灣2023年統計，男性的平均壽命比女性少6到7歲，排除癌症、三高、慢性病、過勞、肥胖、自殺死亡等，攝護腺疾病、性功能障礙、性病等，都廣泛危害男性的健康。

TUA理事長、林口長庚泌尿科主治醫師馮思中表示，許多泌尿系統疾病雖不致命，卻很容易影響個人社交活動及全家人生活品質。尤其是發生在男性身上時，往往因為扮演家庭經濟支柱或者強者角色，經常輕忽或不肯即時就醫檢查治療，對健康的危害更是雪上加霜。

TUA醫療政策暨公共事務委員會主委歐宴泉表示，男性健康不只是攝護腺，泌尿器官包括腎臟、輸尿管、膀胱、尿道、與陰囊睪丸等內外生殖器，都應受到重視。

除了泌尿科疾病，TUA也提醒，男性多從事勞力工作，結石發生比例也高於女性，男性的盛行率近14%，而女性盛行率只約4%。此外，40歲以上男性勃起功能障礙的盛行率約17.7%，推估也有近百萬名病人，卻只有1成左右願意就醫，其餘不是尋求民俗療法，就是默默承受、順其自然。

TUA今天發起「向父親致敬，守護男性泌尿器官，健康一路發」全台4區聯合記者會，宣布8月份為「守護男性泌尿系統健康」關懷月，聯合北、中、南、東4區醫院及有志一同的泌尿科醫師，透過相關講座、研討會、義診篩檢或公益園遊會等活動，讓男性民眾感受到8月的溫馨與健康。