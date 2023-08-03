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還有颱風？賈新興：9至10日西太平洋有另一個颱風生成的機率

聯合報／ 記者周湘芸陳智華╱台北即時報導
中颱卡努接近中，愈晚風雨愈大。本報資料照片
中颱卡努接近中，愈晚風雨愈大。本報資料照片

中颱卡努正在接近台灣，不少民眾除關心卡努走向及影響，也好奇最近還會有颱風生成嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，９日至10日西太平洋有另一個颱風生成的機率，如果生成，可能往日本東方外海前進。

賈新興指出，９日至10日西太平洋有另一個颱風生成的機率， 預估如果生成颱風，可能往日本東方外海前進。他指出，歐洲模式預測，10日之後有颱風機率高一點，但之後颱風一個一個發展的機會少。

有關卡努，賈新興指出，今天至明天是影響最明顯的時間，新竹以北及恆春半島沿海空曠地區有強陣風，大台北地區、宜蘭、屏東沿海及澎湖亦有較強陣風。

4日至5日台中以南降雨明顯，西南部沿海低窪地區易有海水倒灌局部淹水，4日受卡努颱風外圍環流影響，台東有火燒風發生的機率。新竹苗栗以南有陣雨、桃園以北及花東有零星短暫雨，中部及南部有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興指出，5日至9日環境吹西南風， 5日至6日新竹以南有陣雨，宜花午後有零星短暫陣雨， 其中5日台中以南有局部較大雨勢發生的機率。7日至11日嘉義以南沿海清晨有零星短暫雨，台中以南及宜花午後有局部短暫陣雨。12日西半部清晨有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

卡努颱風 賈新興 新竹

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