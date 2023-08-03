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花大錢健檢因「這」指標沒包套 攝護腺癌七成晚期發現

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部健保署台北業務組李純馥組長（左一）、台灣泌尿科醫學會理事長馮思中（左二）、TUA醫療政策暨公共事務委員會主委歐宴泉（左三）等人，共同號召守護男性泌尿器官健康。圖／林口長庚醫院提供
衛福部健保署台北業務組李純馥組長（左一）、台灣泌尿科醫學會理事長馮思中（左二）、TUA醫療政策暨公共事務委員會主委歐宴泉（左三）等人，共同號召守護男性泌尿器官健康。圖／林口長庚醫院提供

據國發會最新的平均餘命推估，台灣男性比女性少6到7歲，攝護腺疾病、性功能障礙、性病是最廣泛危害台灣男性健康的疾病。林口長庚泌尿科主任陳建綸說，美國攝護腺癌患者七成都屬於早期患者，但台灣則是七成都屬於晚期，台灣男性接受自費健檢的比例雖高，但多數沒有檢測攝護腺特異抗原（PSA）指數，一查才知道健檢包套行程幾乎沒這項目，也讓台灣男性深陷攝護腺癌危機。

攝護腺癌位居十大癌症發生人數排名第六位，男性十大好發癌症第五位，每年約有7100多名新診斷患者，發生率大約是每十萬人口35.83人。陳建綸表示，根據研究顯示，美國攝護腺癌的患者，屬於第一期、第二期占整體的70％，第三期、第四期約30％，而台灣數據則是完全相反。

陳建綸表示，美國男性對於檢測PSA指數，幾乎已經是人人皆知的知識，近年反而開始擔心會過度診斷，倡導75歲以上男性不用定期檢測PSA，即使75歲以上檢測PSA異常，也不具意義。

反觀，台灣男性多數不知道什麼是PSA指數，確診攝護腺癌前，幾乎從未驗過PSA，不少患者常會反應「幾乎每2到3年就會做一次全身健康檢查，怎麼還會得到攝護腺癌」，原因是常規的男性健檢套餐中，根本沒包含檢測PSA。

童綜合醫院泌尿科主任許兆畬說，早期攝護腺癌決大部分都沒有症狀，僅有部分患者因攝護腺肥大，引起尿道阻塞、頻尿、血尿等，才可能及早被發現，攝護腺癌如果可以早期被發現，及早治療，可以有治癒的效果。但台灣攝護腺癌仍排名男性癌症的前十名，近40年來，台灣攝護腺癌發生率增加約70倍、死亡率增加20倍，需格外被關注。

台灣泌尿科醫學會與長庚醫院四大院區、童綜合醫院、國軍台中總醫院、花蓮慈濟等聯合舉辦「守護男性泌尿器官、健康一路發」關懷月活動，積極推廣檢測PSA檢測。包含童綜合醫院即提供免費的PSA檢測。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中說，除了攝護腺癌以外，男性的泌尿疾病盛行率也愈來愈高。如男性多從事勞力工作，結石發生率高於女性，台灣整體盛行率約10％，其中男性達14％、女性僅4％。

而40歲以上的男性勃起功能障礙的盛行率約17.7%，推估也有近百萬的病人，其中卻只有一成多願意就醫，這一成願意就醫的男性，有90%是看泌尿科，剩餘一成則是尋求民俗療法，馮思中呼籲，男性千萬不要恥於就醫，及早介入治療才有機會改善，甚至預防疾病惡化。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中呼籲，台灣男性注重泌尿健康議題，千萬別恥於就醫。圖／林口長庚醫院提供
台灣泌尿科醫學會理事長馮思中呼籲，台灣男性注重泌尿健康議題，千萬別恥於就醫。圖／林口長庚醫院提供

攝護腺癌 患者

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