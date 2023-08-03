中颱卡努來勢洶洶 環保署整備關注4大重點

中度颱風卡努來勢洶洶，中央氣象局表示，卡努颱風移動速度緩慢甚至滯留，今天晚間西南風起來，中南部地區雨勢將明顯增加，北部降雨也會持續。環保署表示，關注重點包含淹水救災、路樹倒塌、廢棄物處理、後續清消等作業，將透過「環境災害管理資訊系統」了解各地情況，目前尚未傳出重大災情。

昨晚到今早北部地區風雨增強，北市士林區福華路與文林路口上午一棵高約10公尺的路樹因不敵風雨傾倒，影響車道通行，人行道地磚也被掀起，北市公園處已派人到場鋸掉倒塌路樹根；另文山二警分局旁捷運景美站前，也有一棵行道樹今早被吹倒，現場已拉起封鎖線。據統計，北市已有22棵路樹倒塌。

環保署督察總隊副總隊長施勝鈞表示，針對颱風期間的應變措施，環保署有建置環境災害管理資訊系統，要求各相關縣市政府，在中央氣象局發布颱風海陸警之前做好救災整備工作，並在該系統上確認；若發生災情如淹水地區的數量等，需盡速在系統上回報；系統也有提供焚化爐、垃圾掩埋場等環保設施資料。

施勝鈞說，後續若需廢棄物清運、環境消毒、淹水救災等，各縣市政府除可跨縣市協助，也可向中央提出需求，目前為止，台北、新北、基隆、桃園、新竹等地尚未傳出重大災情。

督察總隊北區大隊長張乃仁指出，會關注北部各地市容如路樹倒塌、強風導致產生廢棄物，以及颱風後續環境清消、廢棄物清運、登革熱等問題。已要求各縣市環保局針對街道、重要河川水道、低窪地區等加強垃圾及廢棄物棄置巡查並適時清理，避免因廢棄物阻塞導致淹水情況發生

張乃仁表示，先前中南部登革熱疫情嚴峻，杜蘇芮颱風才剛離開，卡努颱風來勢洶洶，考量登革熱疫情多與境外移入有關，因此會加強後續清消，包含室外水桶、碗盆瓶罐、花盆底盤、保麗龍箱、紙盒、戶外水缸、廢棄水塔、廢輪胎等；室內花瓶、水缸、冷氣盛水盤和盆栽植物墊盤、大樓地下室等作為清除積水重點。

施勝鈞補充，針對登革熱的環境清消及廢棄物清運部分，地方政府環保局會優先進行作業，若有需要協助，環保署北區、中區、南區中心都能派員前往協助。