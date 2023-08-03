快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中颱卡努來勢洶洶 環保署整備關注4大重點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市士林區福華路與文林路口一棵路樹疑似不敵風雨應聲倒塌。記者邱德祥／攝影
台北市士林區福華路與文林路口一棵路樹疑似不敵風雨應聲倒塌。記者邱德祥／攝影

中度颱風卡努來勢洶洶，中央氣象局表示，卡努颱風移動速度緩慢甚至滯留，今天晚間西南風起來，中南部地區雨勢將明顯增加，北部降雨也會持續。環保署表示，關注重點包含淹水救災、路樹倒塌、廢棄物處理、後續清消等作業，將透過「環境災害管理資訊系統」了解各地情況，目前尚未傳出重大災情。

昨晚到今早北部地區風雨增強，北市士林區福華路與文林路口上午一棵高約10公尺的路樹因不敵風雨傾倒，影響車道通行，人行道地磚也被掀起，北市公園處已派人到場鋸掉倒塌路樹根；另文山二警分局旁捷運景美站前，也有一棵行道樹今早被吹倒，現場已拉起封鎖線。據統計，北市已有22棵路樹倒塌。

環保署督察總隊副總隊長施勝鈞表示，針對颱風期間的應變措施，環保署有建置環境災害管理資訊系統，要求各相關縣市政府，在中央氣象局發布颱風海陸警之前做好救災整備工作，並在該系統上確認；若發生災情如淹水地區的數量等，需盡速在系統上回報；系統也有提供焚化爐、垃圾掩埋場等環保設施資料。

施勝鈞說，後續若需廢棄物清運、環境消毒、淹水救災等，各縣市政府除可跨縣市協助，也可向中央提出需求，目前為止，台北、新北、基隆、桃園、新竹等地尚未傳出重大災情。

督察總隊北區大隊長張乃仁指出，會關注北部各地市容如路樹倒塌、強風導致產生廢棄物，以及颱風後續環境清消、廢棄物清運、登革熱等問題。已要求各縣市環保局針對街道、重要河川水道、低窪地區等加強垃圾及廢棄物棄置巡查並適時清理，避免因廢棄物阻塞導致淹水情況發生

張乃仁表示，先前中南部登革熱疫情嚴峻，杜蘇芮颱風才剛離開，卡努颱風來勢洶洶，考量登革熱疫情多與境外移入有關，因此會加強後續清消，包含室外水桶、碗盆瓶罐、花盆底盤、保麗龍箱、紙盒、戶外水缸、廢棄水塔、廢輪胎等；室內花瓶、水缸、冷氣盛水盤和盆栽植物墊盤、大樓地下室等作為清除積水重點。

施勝鈞補充，針對登革熱的環境清消及廢棄物清運部分，地方政府環保局會優先進行作業，若有需要協助，環保署北區、中區、南區中心都能派員前往協助。

卡努颱風 廢棄物 路樹

延伸閱讀

南市登革熱疫情嚴峻 沒人能置身事外 稽督大隊今成立

周五停班課整理包／明天繼續颱風假？卡努滯留「風雨越晚越強」 新北8時公布

中颱卡努襲台 淡水河水位高漲 新北消防拉封鎖勸離民眾

中颱卡努來襲 新北中和多個區域一度停電7千多戶

相關新聞

還有颱風？賈新興：9至10日西太平洋有另一個颱風生成的機率

中颱卡努正在接近台灣，不少民眾除關心卡努走向及影響，也好奇最近還會有颱風生成嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今...

台東焚風狂飆39.1度 民眾熱翻：連呼吸都是熱的

受到颱風卡努影響，背風面的台東因沉降效應，吹起攝氏39.1度焚風，並持續升溫中，民眾體感溫度超過40度，直呼「簡直是熱浪...

千萬發票沒人領！62元買麵包 得主可能是登山客

3、4月統一發票中獎號碼已於5月25日開獎，但財政部日前公布千萬特別獎尚有4張發票未兌領，其中1張是位在南投縣的7-EL...

北市今颱風假連2天停收垃圾 民眾：忍一下還是可以

卡努颱風來襲，北市今日停班停課，環保局也公告今日暫停收運垃圾、廚餘及回收物，以保障市民及清潔隊員人身安全。不過，環保局固...

開放全用戶申請！蝦皮購物「蝦拼Plus」月付39元享滿額免運吃到飽 限時加碼「首次訂閱送40蝦幣」

據資策會 統計，「免運、折價券、購物金」為消費者最有感的三大促銷手法與優惠，其中又以免運最受消費者喜愛。蝦皮購物看準訂閱...

花大錢健檢因「這」指標沒包套 攝護腺癌七成晚期發現

據國發會最新的平均餘命推估，台灣男性比女性少6到7歲，攝護腺疾病、性功能障礙、性病是最廣泛危害台灣男性健康的疾病。林口長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦