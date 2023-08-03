助市民找到好工作 台中市勞工局邀百家廠商提供5千職缺

為協助民眾就業，也助廠商覓得好人才，台中市政府勞工局8月舉辦「富市台中 就業成功」系列徵才，將邀集百家廠商，辦理50場實體與視訊併行徵才，提供5千個優質職缺，歡迎想求職民眾踴躍參加。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕重視市民就業議題，積極營造優質的投資招商環境，今年第一季中央公布的各項經濟統計數據，台中市奪得11項經濟指標冠軍，並創造超過2萬3千個就業機會，帶動就業市場活絡。受邀廠商、連鎖港式餐廳「添好運」釋出薪資上看6萬元的主管職缺，專業線切割機廠

商「徠通科技」也提供薪資最高6萬元的軟體工程師職缺。

他說，隨疫情趨緩，觀光、旅宿、餐飲業逐漸活絡，就業市場人力需求增溫，勞工局結合中央資源力推「疫後改善缺工擴大就業方案」，徵才活動中力邀知名餐飲品牌沁園春、豆府、風間餐飲等3家廠商提供超過100個符合「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺，民眾如經推介順利上工並符合申請資格從事全時工作連續滿一定期間，最高可領取15萬6千元。

詳情可上台中市就業服務處官網https://gov.tw/XJo 查詢，或打台中市就業服務處電話04，22289111分機36100洽詢。