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颱風天醫護心酸！護理師騎車被吹倒 急診包紮抱傷上班

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
卡努颱風來襲，北北基民眾今放颱風假，但醫院365天全年無休，醫護人員依舊得照常上班。 本報資料照片
卡努颱風來襲，北北基民眾今放颱風假，但醫院365天全年無休，醫護人員依舊得照常上班。 本報資料照片

中度颱風「卡努」來勢洶洶，北北基等縣市今放颱風假，晚間8時也將評估明是否再放颱風假。對上班族來說，放颱風假等於多放一天假，但醫院365天全年無休，醫護人員依舊得照常上班。有護理師分享，過去因為颱風天風雨過大，同事無法來接班，導致她上完小夜班後，接著上大夜班；也有同事說，因為路面積水嚴重無法到班，被護理長指責，逼她用自己的假，讓她難以苟同。

臉書醫護社團今以「為什麼已經達到放颱風假的標準，醫護人員還要冒著生命危險，在狂風暴雨中，逆風搖晃到醫院」為題討論。

有護理師說，過去曾因為汐止淹水，但醫院仍要求要上班，硬逼她自費做計程車，花費住家到醫院10公里路程的車錢；也有護理師說，曾經颱風天上班路上，積水已到機車一半，不敢強行通過，與護理長溝通未果，雖最後沒上班，但卻在路途卡4小時，事後還被秋後算賬，要拿自己假來補。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，護理人員因職業特殊性，即使政府宣布放颱風假，仍得要按照班表出勤上班。但過去曾有護理人員上班途中，因為風雨過大，騎機車被吹倒而摔傷，只能到醫院急診包紮處理後，回到樓上病房上班，照顧住院病人。她認為，颱風假醫護冒風雨上班是「無解問題」，但醫院應該給予醫護保障，像是多給加班費、補假或保險，保障醫護職場安全。

不過最令人心痛的是，醫院不僅不給加班費，甚至颱風天當天，還要護理人員「拿自己的特休出來填。」陳玉鳳說，上周颱風杜蘇芮侵台，有部分中南部和外島地區連放2天的颱風假，但卻有南部醫院要求，上班者才能補假，休假者「一律用自假」，對比高雄市勞工局才提醒，政府宣布停班期間，雇主不得強迫勞工上班，不能強迫休假或事後補班，醫院顯然是明目張膽違法，工會將協助會員依違法勞基法檢舉醫院。

颱風假 加班費 護理師

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