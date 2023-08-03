千萬發票沒人領！62元買麵包 得主可能是登山客

3、4月統一發票中獎號碼已於5月25日開獎，但財政部日前公布千萬特別獎尚有4張發票未兌領，其中1張是位在南投縣的7-ELEVEN信義鄉門市開出，幸運得主只花62元買麵包等食品。地方推測得主應是登山客或早起上工的在地人。

「20783987」是3、4月份發票的千萬特別號，尚有4張無人兌領，財政部公布消費金額及地點，分別為南投信義7-11買食品62元、高雄岡山山隆加油站100元、台北信義Google Play買應用程式670元、屏東全家超商2000元遊戲點數。

而因其中1張發票獎落南投縣，是位在信義鄉明德村玉山路的7-11信義鄉門市，因此當地民眾近期常會互相開玩笑問對方「有去領獎了嗎」，甚至提醒彼此趕快回家把3、4月份的通通發票翻出來。

據了解，該張千萬發票的幸運得主是在凌晨3時至5時前往信義鄉門市，並且購買麵包等食品，僅花62元，購買量不大；地方人士推測，這時段會去買麵包通常就兩類人，除了早起上工的在地人，就是一大早抵達信義要去爬山的登山客。