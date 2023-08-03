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15到30歲1年免費3次心理諮商 竹市17家參與機構出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
衛生福利部最近推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，補助每人1年3次免費心理諮商服務，新竹市有17家的精神醫療院所、諮商所及治療所加入方案。圖／竹市府提供
衛生福利部最近推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，補助每人1年3次免費心理諮商服務，新竹市有17家的精神醫療院所、諮商所及治療所加入方案。圖／竹市府提供

衛生福利部最近推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，補助每人1年3次免費心理諮商服務。新竹市政府指出，新竹市配合中央政策，有17家的精神醫療院所、諮商所及治療所加入方案，歡迎民眾上衛生局官網查詢配合的諮商機構並進行預約，希望協助青年朋友調適心理壓力與負面情緒，打造「健康安心」城市。

衛福部公布去年國人死因統計中，自殺排行第12名，其中15到24歲族群的主要死因，自殺則位列第2名，由此可見自殺防治的重要性。市長高虹安說，上任後即責成各局處落實自殺防治任務，包含6月召開「心理健康及自殺防治委員會議」，從前端預防宣導、發現潛在個案，到個案管理與追蹤，目標防範於未然。

中央最新推出15-30歲年輕族群心理健康支持方案，補助每人3次免費心理諮商。竹市府衛生局長陳厚全表示，竹市有17家的精神醫療院所、諮商所及治療所共同加入此心理健康支持方案，年輕朋友可至衛生福利部心理健康司網站或衛生局官網查詢。

陳厚全也提到，服務方式也提供「通訊諮商」選擇，以提高使用便利性，讓諮商不再遙不可及。也提醒民眾若遭遇周邊親友有情緒困擾時，可掌握3步驟：1問（主動關懷）2應（支持陪伴）3轉介（資源轉介），共同為守護青少年身心健康盡一份力。

新竹市衛生局指出，不分男女老幼若遇情緒困擾、沮喪或壓力時，皆可至「新竹市數位市民整合服務平台」https://reurl.cc/QjQ6dq預約申請免費心理諮詢服務，亦可撥打24小時1925安心專線提供免費心理諮詢服務，或洽詢新竹市社區心理衛生中心03-5355276，將有專人服務。

衛生福利部最近推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，補助每人1年3次免費心理諮商服務，新竹市有17家的精神醫療院所、諮商所及治療所加入方案。圖／竹市府提供
衛生福利部最近推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，補助每人1年3次免費心理諮商服務，新竹市有17家的精神醫療院所、諮商所及治療所加入方案。圖／竹市府提供

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