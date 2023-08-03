宜蘭上午無風雨 生鮮超市湧入採買人潮 銷售成長2~3成
宜蘭上午幾乎沒有風雨，宜蘭縣果菜批發市場今天的到貨量正常，只有葉菜類價格微幅上揚，根莖類蔬果則維持平穩，生鮮超市湧入不少採買人潮，泡麵飲料鮮奶都搶手，蔬果也賣得很好，平均銷售量增加二至三成。
中颱卡努的速度緩慢，宜蘭幾乎沒有大風雨，部分地區還出現陽光，民眾一早發現無風雨，在網路開心留言爽放颱風假，上午外出運動及採買民眾多，全家親子到店自由採購，泡麵、洋芋片及各式飲料是小朋友的最愛，家庭主婦選購蔬果，鮮奶也被搬走不少。
宜蘭在地老字號喜互惠生鮮超市員工忙碌進出，不斷搬運補充食物商品上架，現成燒烤肉品源源不絕供應，結帳區也是排隊，店家受惠於無風無雨的颱風假，業績上揚不少，傍晚過後視風雨狀況，再決定是否提早結束營業。
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