宜蘭上午無風雨 生鮮超市湧入採買人潮 銷售成長2~3成

宜蘭上午幾乎沒有風雨，宜蘭縣果菜批發市場今天的到貨量正常，只有葉菜類價格微幅上揚，根莖類蔬果則維持平穩，生鮮超市湧入不少採買人潮，泡麵飲料鮮奶都搶手，蔬果也賣得很好，平均銷售量增加二至三成。

中颱卡努的速度緩慢，宜蘭幾乎沒有大風雨，部分地區還出現陽光，民眾一早發現無風雨，在網路開心留言爽放颱風假，上午外出運動及採買民眾多，全家親子到店自由採購，泡麵、洋芋片及各式飲料是小朋友的最愛，家庭主婦選購蔬果，鮮奶也被搬走不少。