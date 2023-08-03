酪農憂生存危機 農業部：協助產業因應措施已見成效

中華民國乳業協會等酪農團體昨召開記者會，要求政府提出2025年台紐貿易生效後，對酪農短中長期的輔導措施，並且希望有效區隔國產與進口乳品等節，農業部強調，自102年簽署台紐經濟合作協定後，即持續輔導酪農進行產業升級，近期也已陸續在各地進行酪農產業座談會，並將會持續與廠農溝通，穩定廠農雙方收乳合約，保障酪農收益。

酪農及乳業團體昨北上召開記者會，除了陳述酪農困境外，依照目前的法規規定，酪農必須要先跟乳廠簽訂合約，確定有人收生乳，才可以養牛，因此加工乳廠掌控著酪農的生殺大權；牛乳產業基金管理委員會召集人楊梅貴說，從去年開始，大型加工乳廠已經開始減產因應，也因此頻有酪農被解約，這是正在發生的事情。

台灣酪農永續發展協會理事長、鮮乳坊創辦人龔建嘉表示，目前的乳品標示，難以區國國產及進口產品，甚至市面上有許多加味的「牛乳」其實裡面生乳含量極少，甚至是無生乳的「風味乳」，認為應該進行差異化清楚標示，讓消費者有選擇。農業部雖支持，但並沒有提出具體作法，僅說還要再與加工乳廠討論。

農業部表示，每年紐西蘭進口乳品的樣態，八成為奶粉、粉塊及乳酪，從102年簽署台紐經濟合作協定後，為協助酪農產業降低成本，除持續輔導酪農更新自動化及冷鏈設備、並協助產業開發多元應用產品技術及行銷國產鮮乳，以提高國人鮮乳消費量，協助酪農產業因應貿易自由化，相關措施已逐漸展現成效，國人鮮乳年平均消費量從102年每人每年16.5公斤，增加至110年每人每年21.69公斤，成長幅度超過3成。

農業部畜牧司昨日也分別邀集酪農產業團體在雲林及彰化召開座談會，持續與廠農溝通，並決議於合理生乳收購價格前提下，保障酪農收益，112年訂定年度生產目標為43萬公噸，後續將依據市場需求，與乳廠研議乳量調整計畫，並持續穩定廠農雙方收乳合約。另外將透過部會間合作，持續推廣國產鮮乳，在技術面與標示面，強化鮮乳標章區隔力道並杜絕仿冒摻偽，同時將協同相關部會共同與通路商及乳廠溝通乳品合理通路上架費用。

農業部說，112年已爭取畜牧業外籍移工與本國勞工核配比由1：3提高為1：1，後續將編列預算持續協助酪農更新自動化設備、推動廢棄物共同處理中心、建構地區性芻料供應體系及強化推廣國產乳品，以輔導產業永續經營，亦將持續與產業對話，收集產業意見，以為後續長期推動施政參考。