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放颱風假好高興？這些人其實不開心

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
不少民眾期待放颱風假，但醫院颱風假取消門診，對於好不容易掛到號的民眾來說，滿心期待瞬間落空。示意圖。記者林俊良／攝影
不少民眾期待放颱風假，但醫院颱風假取消門診，對於好不容易掛到號的民眾來說，滿心期待瞬間落空。示意圖。記者林俊良／攝影

中度颱風「卡努」來勢洶洶，雖未直撲台灣本島，但未來幾天將會受到外圍環流影響，尤其北部地區首當其衝，昨北北基共同宣布今停班停課，讓不少民眾齊呼「颱風假來了」，甚至有網友稱，雙北知名連鎖KTV包廂訂位瞬間秒殺。放颱風假雖是上班族小確幸，但對於醫護、服務業及部分仍要上班的民眾來說，並不值得慶祝，甚至有些人預先安排的事項，遭颱風假打亂行程，反成困擾。

一名50歲陳小姐（化名），原訂自國外返台回診追蹤，沒想到正好碰到颱風假，好不容易掛號被取消，但國外還有其他要事，等於「白飛回台灣一趟」，只好下回擇日再返台看診；也有民眾表示，好不容易掛到台大醫院「一診難求」名醫的門診，沒想到因為放颱風假，醫院宣布門診暫停，今天無法看診，滿心期待瞬間落空。

今日包括台北、新北、桃園、宜蘭等地停班停課，醫院考量民眾安全，也宣布門診暫停。台大醫院及台大癌醫皆表示，若已預約者但無法到院的病友，可於一個月內到院現場掛號看診。但已排定檢查者，如果因颱風取消，請於上班時間（周一至周上午8時至下午5時），直接致電檢查說明書（即預約單）上聯絡電話，重新安排檢查日期。

振興醫院昨晚原定今日門診全暫停，但後續表示，許多慢性病患反應領藥問題，因此經過考量，今上、下午內外科門診各開一診，急診則加強服務；台北榮總則表示，因颱風天停止門診，當天所有門診預約掛號將自動取消，不計缺診，但若仍需就醫，必須重新掛號； 已安排好的檢查，可以上班日與檢驗單上所列單位及電話聯絡，重新安排檢查日期。

颱風假除了造成民眾就醫不便以外，對於近日忙透醫院評鑑的醫護來說，也非好事。每四年一次的醫院評鑑，原訂2020年展開，但受到新冠疫情影響，評鑑一延再延，到今年5月開始恢復醫院評鑑。目前全台有20家醫院為醫學中心，包括台大、三總、北榮、長庚等，本周輪到評鑑的醫院，受到颱風假影響再度延宕，本來準備好「上考場」，因颱風天「擇日再考」。

颱風假 台大醫院 停班停課

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