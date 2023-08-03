罕見！半個月內2個天赦日 民俗專家：下半年轉運最佳時機

明天（3日）是今年第4個天赦日，民俗專家廖大乙說，天赦日正能量強，宜去穢、除障，而明天更巧逢五府千歲的池王生日，且明天的天赦日和下個天赦日（18日）僅相隔2周，相當罕見，是祈求下半年轉運的絕佳日子。但明天肖鼠、馬者忌北方，下個天赦日肖虎者忌南方，其餘生肖無忌方，誠心祈求就能接福轉運。

廖大乙指出，今年的癸卯年是「雙春閏二月黑兔年」，本就特殊，很多節氣、節日更是特殊相連或重疊，像夏至及端午節、第2個天赦日及芒種等相連，第3個天赦日及天貺日、第4個天赦日與池王誕辰等則重疊；而明天是下半年的第1個天赦日，且池府王爺被視為旺財、除災厄的神明，是祈求下半年轉運的最強時機。

此外，天赦日依照每年天干地支的搭配有所不同，日期不固定，但1年之中通常有5至7天，像今年有個，而每個天赦日間通常相隔1個月以上，但明天的天赦日與下一個天赦日（18日），前後僅隔了2週，也就是半個月內有2個天赦日，其實相當罕見，廖大乙建議，民眾可以2天都誠心懺悔祈福，對自己絕對是好事。

廖大乙說，「天赦日」被稱為「百無禁忌日」，相傳是玉皇大帝為世人開恩特赦的日子，正能量、靈動力最強，宜去穢、除障，是祈福、懺悔的好日子，對久病不癒、工作瓶頸等狀況最有效，感覺上半年運勢不夠好也可以把握天赦日，誠心向玉皇大帝懺悔過去做的不好的事，掃除心靈陰霾，再求接福轉運、招貴人。