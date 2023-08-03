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11年前大雨79死…為何如今北京仍禁不住一場雨的考驗

北北基放假一天 北部街頭尖鋒時刻出現難得冷清景象

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
卡努颱風來勢洶洶，雙北河川沿岸水門全部關閉，並開放市區路邊紅黃線停車，許多平日禁停的道路兩側已被停滿車輛。記者杜建重／攝影
卡努颱風來勢洶洶，雙北河川沿岸水門全部關閉，並開放市區路邊紅黃線停車，許多平日禁停的道路兩側已被停滿車輛。記者杜建重／攝影

中度颱風卡努來勢洶洶，雙北、基隆宜蘭都納入警戒區，預估中午暴風圈將觸及東北角陸地，北北基與宜蘭四縣市昨晚宣布停班停課，讓上班族多了一天颱風假，而台北街頭今早八點上班尖鋒時刻，更是出現一見的冷清景象。

因應卡努颱風可能帶來的驚人雨勢，雙北地區河川地兩岸的水門今早都已關閉，停在水門外的車輛昨天連夜駛離，不過仍有部份車主來不及移走車輛，相關單位也將進行拖吊作業。

卡努颱風今早雖然還未觸及陸地，但從凌晨起，外圍環流已陸續為北部地區帶來陣陣雨勢，一早雨勢暫歇，但仍刮起陣陣強風，走在路上的行人，個個都被強風吹亂了頭髮，明顯感受到卡努颱雨帶來威力。由於北北基今天放假一天，也讓原本應是車水馬龍的交通路段，在上午上班尖鋒時刻出現難得一見的冷清景象。

氣象局上午指出，卡努颱風在台北的東北東方的海面上向西緩慢移動，今天深夜將最靠近台灣，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，在陸地上對新北、台北、基隆及宜蘭都將構成威脅，請民眾小心防範風雨。

卡努颱風來勢洶洶，北部地區刮起陣陣強風夾帶間歇性雨勢，一早雨勢暫歇，許多民眾外出，候車時雖不停梳理頭髮，但仍被陣陣強風吹得一團亂。記者杜建重／攝影
卡努颱風來勢洶洶，北部地區刮起陣陣強風夾帶間歇性雨勢，一早雨勢暫歇，許多民眾外出，候車時雖不停梳理頭髮，但仍被陣陣強風吹得一團亂。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風來襲，雙北河川沿岸水門均已關閉，許多民眾要進入河灘地工作場域取物，不得不冒險翻越越堤道。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風來襲，雙北河川沿岸水門均已關閉，許多民眾要進入河灘地工作場域取物，不得不冒險翻越越堤道。記者杜建重／攝影
卡努颱風來襲，北部地區凌晨一陣風雨過後，今早雨勢暫歇，由於北北基停班停課，上午八點原本應是車水馬龍的公館週邊路況，出現難得一見的冷清景象。記者杜建重／攝影
卡努颱風來襲，北部地區凌晨一陣風雨過後，今早雨勢暫歇，由於北北基停班停課，上午八點原本應是車水馬龍的公館週邊路況，出現難得一見的冷清景象。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風可能帶來的驚人雨勢，新店溪沿岸水門今早已全部關閉，停在堤外高灘地的多數車輛多已駛離，少數來不及移車的車主，只能跨越便道水匣門進入高灘地。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風可能帶來的驚人雨勢，新店溪沿岸水門今早已全部關閉，停在堤外高灘地的多數車輛多已駛離，少數來不及移車的車主，只能跨越便道水匣門進入高灘地。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風來襲，雙北地區YouBike今天暫停營運，租借站難得出現停滿微笑單車的景象。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風來襲，雙北地區YouBike今天暫停營運，租借站難得出現停滿微笑單車的景象。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風可能帶來的驚人雨量，大漢溪、新店溪沿岸水門全部關閉，位於秀朗橋與福和橋之間高灘地停車場數千輛汽車今早多已駛離，但仍有少數車輛來不及移車，相關單位將進行拖吊。記者杜建重／攝影
因應卡努颱風可能帶來的驚人雨量，大漢溪、新店溪沿岸水門全部關閉，位於秀朗橋與福和橋之間高灘地停車場數千輛汽車今早多已駛離，但仍有少數車輛來不及移車，相關單位將進行拖吊。記者杜建重／攝影

卡努颱風 宜蘭 基隆

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