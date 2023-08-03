北北基放假一天 北部街頭尖鋒時刻出現難得冷清景象
中度颱風卡努來勢洶洶，雙北、基隆及宜蘭都納入警戒區，預估中午暴風圈將觸及東北角陸地，北北基與宜蘭四縣市昨晚宣布停班停課，讓上班族多了一天颱風假，而台北街頭今早八點上班尖鋒時刻，更是出現一見的冷清景象。
因應卡努颱風可能帶來的驚人雨勢，雙北地區河川地兩岸的水門今早都已關閉，停在水門外的車輛昨天連夜駛離，不過仍有部份車主來不及移走車輛，相關單位也將進行拖吊作業。
卡努颱風今早雖然還未觸及陸地，但從凌晨起，外圍環流已陸續為北部地區帶來陣陣雨勢，一早雨勢暫歇，但仍刮起陣陣強風，走在路上的行人，個個都被強風吹亂了頭髮，明顯感受到卡努颱雨帶來威力。由於北北基今天放假一天，也讓原本應是車水馬龍的交通路段，在上午上班尖鋒時刻出現難得一見的冷清景象。
氣象局上午指出，卡努颱風在台北的東北東方的海面上向西緩慢移動，今天深夜將最靠近台灣，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，在陸地上對新北、台北、基隆及宜蘭都將構成威脅，請民眾小心防範風雨。
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