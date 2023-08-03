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行動餐車帶來人潮 賣場、飯店、車商讓地...異業結盟共創商機

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行動餐車與飯店異業結盟，提供場地給餐車業者，餐車帶來人潮買氣。記者李宗祐／攝影
行動餐車與飯店異業結盟，提供場地給餐車業者，餐車帶來人潮買氣。記者李宗祐／攝影

行動餐車創業門檻低、免店租，加上時間彈性，成為一股創業趨勢，但是常因為違規停車營業，被檢舉開單、被警察追著跑。有行動餐車業者和車商、賣場、建商、飯店異業結盟，行動餐車有場地安心經營，帶來熱鬧人潮、刺激買氣，製造雙贏。

「巧克熊」餐車業者黃書韋表示，在台灣餐車經營有些灰色地帶，因為沒有專門的法律規範，他也不希望在路邊被警察開單、驅趕，於是經營「巧克熊」餐車有些知名度後，開始試著和車商、大賣場、建設公司或大飯店做異業結盟。

黃書韋表示，目前餐車有2種安心的經營方式，常見的是參與政府單位或社區舉辦的周末假日市集，花些場租費報名，這也是目前餐車主要的經營模式，也有接公司企業的訂單，一次訂單有2、300份，直接到公司現場製作類似外燴活動。另一種是像他和飯店、賣場等業者異業結盟、聯名快閃。

這些公司平常人潮沒有很多，他們希望展廳前面能夠經由餐車熱鬧一點帶來人潮，而餐車也能有個安心合法營業場地。

他說，每個場地因地制宜，要不要收租金並不一定，而收租金或清潔費的方式各都不同，像這周在嘉義市智選酒店的場地有點像「打工換宿」，飯店裡面的VIP客人可以隨時來這裡點餐，全部由餐車業者吸收，供餐來換場地。

他表示，像車商、賣場都比較喜歡辦抽獎，由餐車業者提供10份、20份餐點供作獎品，當作是場地費用，類似這樣的互惠方案，互相成長讓大家知道這個地方帶動人潮買氣。他說，嘉義很有人情味，有些賣場、百貨公司連場租都免了，令他倍感窩心。

行動餐車吸引人潮，讓原本沈悶的廣場熱鬧沸騰。圖／林書韋提供
行動餐車吸引人潮，讓原本沈悶的廣場熱鬧沸騰。圖／林書韋提供

嘉義 警察 創業

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