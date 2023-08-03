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影／基隆今風雨強 昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供
基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供

卡努颱風侵襲北台灣，基隆今天上午風雨交加，市府提醒民眾慎防大雨威脅。不過，昨天傍晚基隆沒有下雨，天空出現大片颱風前形成的「火燒雲」，吸引很多民眾搶拍暴風雨前的美景。

根據氣象局今天上午8點最新資料顯示，第6號卡努颱風目前中心在台北東北東方海面，向西轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

民眾說，昨天傍晚時分，天邊的雲層先被染成橘紅，後來再轉成火紅，火燒雲的美麗景象，讓人感覺很如夢似幻，紛紛拿手機拍下美景。

氣象局人員指出，颱風前易出現火燒雲，昨天基隆傍晚天空有出現，主要是因颱風外圍雲層很厚且紮實，大氣中水氣的顆粒較多，使得紅黃光被散射至人眼的情況顯著。因颱風外圍沉降氣流，讓大氣中有很好的能見度，色彩效果形成所謂的火燒雲。

火燒雲要出現，必須有高度夠高的雲，多半伴隨劇烈天氣如滯留鋒面、颱風出現，水氣殘留高空，就容易看到了。

基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供
基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供
基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供
基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供
基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供
基隆今風雨強，昨傍晚驚見火燒雲民眾搶拍美景。圖／讀者提供

卡努颱風 基隆 氣象局

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