影／颱風前夕出大景 武陵現天空之眼、福壽山觀超級月亮

中度颱風卡努逐漸接近北台灣，昨天中午武陵農場天空出現「日暈」現象，遠遠望去彷彿天空出現亮麗有神的「大眼睛」，來場遊客驚呼難得一見的「天空之眼」；福壽山農場傍晚出現火燒雲景觀，晚上目視可及藍月(超級月亮)，手機都可拍下高亮度的月亮。

武陵農場副場長胡發韜指出，「日暈」是因太陽光穿過空氣中懸浮的大量六邊形的冰晶，經過光線折射或反射而形成，是一種大自然的光學物理現象，且多呈現環形或弧形狀，如同七色彩虹，也被稱為「白虹」，尤其是大氣高層有絲狀卷雲，而低層卻屬晴朗無雲好天氣，有機會能目睹日暈現象。

日暈與彩虹很相似，都會將光線分成七彩顏色，由日暈內圈往外圈的七彩顏色依序為紅、橙、黃、綠、藍、靛至紫色，而彩虹顏色順序恰恰與日暈顏色順序相反，彩虹則是由外圈至內圈顏色依次為紅至紫色等七彩色，形成順序相反有趣的對比，只是一般來說日暈七彩顏色層次不若彩虹那麼明顯。

武陵農場特別提醒，遊客觀察「日暈」現象，千萬不可眼睛直視裸看太陽，避免造成眼睛被強光傷害，造成視力受損，建議用手將太陽遮住、透過相機、手機鏡頭或戴太陽眼鏡等方式，再來觀賞「日暈」現象。