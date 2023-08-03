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仁義潭睽違1年多再見滿庫 嘉義水情燈號不變湖山水庫停止支援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
仁義潭睽違1年多再見滿庫。記者魯永明／攝影
仁義潭睽違1年多再見滿庫。記者魯永明／攝影

颱風杜蘇芮遠離水情好轉，又有卡努颱風來襲，嘉義縣市水情紓解，南區水資源局統計，仁義潭滿庫，蓄水率百分百，共計2485萬噸，水位高105公尺；蘭潭水庫蓄水率95.53%，881萬噸頓，水位高75.38公尺，2水庫合計蓄水3366萬噸，平均蓄水98.94%。

經濟部災害緊急應變小組日前決定上月底起，高雄水情燈號轉為正常，台南、嘉義仍維持黃燈，南區水資源局說，嘉義不降燈號，考量供水仍需支援，水庫容量小，水源八掌溪供水不穩定。

水公司第五區管理處說，仁義潭、蘭潭蓄水量，較去年同期增加，為因應卡努颱風帶來雨，滿庫的仁義潭暫停進水，做好洩洪道準備，湖山水庫停止支援，水利署仍未發布變更水情燈號，目前仍為減壓供水黃燈。

南區水資局說，蘭潭、仁義潭蓄水雖達9成以上，但考量嘉義仍需調度台南系統水源支援，加上目前曾文、烏山頭水庫蓄水只有25％，為利二期稻作第1、2組供灌收成，審慎因應節水調度，將水庫作最有效使用，嘉義水情燈號維持黃燈。去年南區降雨量創新低，嘉義2座水庫容量少，主要靠八掌溪供水，溪水不穩定，仁義潭與蘭潭水庫，合計3366萬噸，還比湖山水庫滿庫5066.60萬噸，減少1700.6萬噸。

烏山頭水庫 嘉義 卡努颱風

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