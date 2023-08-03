農業部允諾：規畫差異化標示

紐西蘭乳品二○二五年進口將零關稅，引發本土酪農業者恐慌，呼籲應比照當年萊豬進口時，明確標示國產、進口乳。農業部承諾，會朝鮮乳差異化標示做規畫，近期將下鄉與酪農溝通蒐集意見，並與學界、專家學者和加工乳廠溝通如何區別國產與進口，最後再跟衛福部食藥署討論。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，最近農部頻與酪農座談，蒐集意見，有助擬定白皮書或政策說帖；至於標示問題，有鮮乳標章絕對是國產鮮乳。至於如何讓國人從標章上分辨是鮮乳或是乳製品，會再跟加工乳廠討論，也會針對法規、標示及鮮乳的定義，與食藥署溝通。

食藥署則說，現行鮮乳標章可明顯識別國產鮮乳，是否擴大涵蓋保久乳、加工乳等乳製品，將配合農業部相關部門、專家學者、產業團體進一步討論後決議。

此外，有酪農抱怨，乳品是民生必需品，上架費卻過高，占鮮乳銷售價的三到四成，不僅墊高國產乳品價格，也影響消費者採購意願。李宜謙說，每個通路都有其定價策略，希望先從標示討論起。