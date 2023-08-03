酪農：鮮乳應標清楚進口、國產

現行國內乳品缺乏標示，消費者難以辨識保久乳和鮮乳，也無法得知購買的鮮乳究竟是國產還是進口，因應二○二五年台紐貿易協議，大量平價進口乳品，恐輾壓台灣酪農生存空間，中華民國乳業協會等多個酪農產業團體昨召開記者會，要求至少要做好產品標示，讓消費者自主選擇。並制定短中長期的酪農白皮書及因應策略。

根據國家定義，鮮乳指百分之百以生乳為原料，調味乳是五成以上生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，添加調味料等加工製成的調味乳。保久乳（滅菌乳）是以生乳或鮮乳經高壓滅菌或高溫滅菌後，以無菌包裝供飲用乳汁，可置於常溫保存。

台灣農酪產業永續發展協會理事長龔建嘉表示，現行僅以常溫和冷藏形式，而非保存期限長短來當分類標準，舉凡可保存七十天之久的好市多自有品牌「科克蘭牛奶」，又或是只能保存十四天的國產鮮乳，都被稱之為鮮乳，這就是標示下的不公平競爭。

龔建嘉也提到，架上很多「ＸＸ牛乳」，多半生乳含量低，甚至沒有，也叫「牛乳」。喝咖啡用的進口冰磚還原乳，其實也非國產鮮乳。政府應明確區分乳品名稱，且有在地溯源標示，以區隔進口及國產乳品。

中華民國乳業協會理事長、台大動科系特聘教授徐濟泰表示，現行有鮮乳標章的一定是國產鮮乳，但要取得標章困難，有些小農、自有品牌是國產鮮乳，也不見得能有鮮乳標章。

桃園養牛協會理事長許成寶說，應要制定合理的乳品價格，台灣飼養十二萬頭牛，年產四十六萬公噸生乳，生產效率跟品質不斷提升，九成以上都是Ａ級鮮乳，值得消費者支持。