醫療支出僅占ＧＤＰ6.1% 醫界示警

儘管民眾對於全民健保滿意度極高，但醫界、學界、美國商會、歐洲商會、日本工商會與病友團體等十四個組織昨齊聲警示，台灣經常性醫療保健支出（ＣＨＥ）僅占ＧＤＰ的百分之六點一，低於ＯＥＣＤ國家平均的百分之九點六，政府如未提高健康醫療投資，在重大疾病保護、醫療可近性等表現將愈來愈差。

開發性製藥研究協會（ＩＲＰＭＡ）昨公布「二○二三台灣健康投資報告」，結果顯示，對比於加拿大、英國、德國，以及與台灣相似的日本及南韓等五個經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）國家，台灣死亡率前十大的癌症、腦血管疾病及糖尿病等疾病標準化死亡率明顯較高。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，多年前南韓健康醫療支出即拉高到ＧＤＰ百分之八以上，如今平均餘命超過台灣兩歲，比較二○一九年癌症死亡率，台灣則高出韓國四成二，「政府應提高台灣健康醫療投資」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁強調，醫療是投資而非成本，政府必須提高健康投資。

衛福部長薛瑞元說，增加台灣健康投資，這是大家都同意的事情，目前衛福部針對增加健康投資已擬定許多計畫，有待行政院撥款執行，最重要的仍是財源，政府施政運作有一定輕重緩急。