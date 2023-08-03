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出國返台 單一藥品超帶12瓶違規

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
8大限量攜入醫材 製表／鄒尚謙
8大限量攜入醫材 製表／鄒尚謙

邊境最常查獲合利他命Ｆ

疫情過後，許多民眾報復性出國，赴日旅遊時，總習慣將藥品當成伴手禮，依規定，入境時單一藥品不得超過十二瓶。食藥署統計，維他命、眼藥水、腸胃藥為國人最常「超額攜帶」入境藥品，其中又以「合利他命F」為邊境最常查獲違規的藥品。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，依照「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」限量規定，非處方藥每種至多十二瓶（盒、罐、條、支），合計以不超過卅六瓶（盒、罐、條、支）為限。未持醫師處方箋攜帶處方藥品入境，以兩個月用量為限，持處方箋則不得超過開立的用量，至多也不得超過六個月用量。

「攜帶藥品返國，僅能自用。」吳明美說，一一一年食藥署在網路查獲二七二件違法販售、一一五二件無照藥商，民眾切勿代購，或將藥品轉給親朋好友使用，更不能於網路販售，否則將可處新台幣三萬元以上、二百萬元以下罰緩。

食藥署 醫師

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