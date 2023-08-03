手汗開刀變全身濕 受害者陳情

手汗、腋下多汗，令人困擾，但接受「手汗手術」後，可能前胸、後背大爆汗，許多患者一天得換十幾套衣服，苦不堪言。廿多名飽受代償性出汗困擾民眾昨至衛福部陳情，提出「禁止手汗手術、術後出現重度代償多汗者納入身障照顧、適當提供就業和精神補償」三大訴求。衛福部表示將開會討論，但不太可能禁止手術。

眾多病友成立「交感神經手術（多汗／手汗）代償生活交流」臉書社團，會員逾三二○○人，北部潘姓召集人表示，「手汗手術」經由阻斷交感神經，解決手汗、腋下多汗問題；但也可能引起胸腺以下部位大量爆汗，汗量為手汗的數十倍至百倍，只要稍微活動或環境溫度稍高就會爆汗。除汗臭驚人，還容易疲勞。

前偶像男團「紅孩兒」成員王海輪現身陳抗現場，他表示，自己長期受手汗困擾，廿七歲決定接受手術，沒想到，術後代償性出汗卻轉移到前胸、後背及下半身，就算在室內坐著不動也不斷爆汗，衣服可以擰出水來，一天得換上十多次衣物，這正是當初中斷表演生涯的主要原因。

衛福部醫事司科長郭威中說，已於二○○○年八月發函各縣市衛生局，要求嚴格把關手汗手術，術前一律事先送健保署審查才可執行，不能以自費醫療規避。臨床仍有手汗症患者需要手術治療，絕大部分國家未禁止手汗手術，只要求醫師善盡告知責任。