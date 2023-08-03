1200月票搶手 趁勢推少開私家車

基北北桃1200都會通上路滿月，各式運具使用逾3千萬人次，比預期要好，4市昨舉行「開車划算嗎？」聯合記者會，倡議搭乘大眾運輸，並趁勢降低私人運具使用比率。台北市長蔣萬安統計，每月可省油錢和車輛保養費約6千元；桃園市長張善政說，未來桃園所有公車路線都要重新檢討，預告下波行銷主軸將是「開車還方便嗎？」

過去1280月票約30萬張，平均每月搭乘約2200萬人次；1200月票上線33天，4市公共運輸購卡人數破50萬，搭乘人次逾3千萬人次。基北北桃咸認效果比預期好，也是設法降低使用私人運具的好時機，例如北市就率先要對捷運松山新店線、文湖線、中和新蘆線等站點周邊共1萬5900個機車格收費，提升自駕成本；同時推出機車轉乘優惠，使用收費停車格轉搭捷運可折5元，提高搭大眾運輸意願。

北捷統計，捷運站周邊機車停車格收費前，捷運搭乘分別為2021年7月62萬人次、8月103萬人次；收費後，加上疫情穩定，9月增至125萬人次、10月156萬人次。

記者會由蔣萬安、張善政、基隆市長謝國樑和新北市副市長陳純敬共同主持。蔣萬安說，1200都會通原本預計銷售42萬張，如今已破50萬張，超前達標。為慶祝使用都會通突破3千萬人次，北市再加碼抽都會通紀念悠遊卡活動，即日起至8月13日，都會通紀念塗裝公車也在基北北桃行駛。

張善政說，桃園公車還沒有做好服務到「最後一哩」，須再加強，未來配合大眾運輸的新型態，桃園市所有公車路線都要重新檢討。當都會通受歡迎，降低私人運具比重就是「最後一哩」，雙北公車路線密集，最後一哩就不是問題。

民進黨北市議員許淑華說，如何讓更多人搭乘大眾運輸，市府應有更積極作為，包含開放國門後讓觀光客多搭乘大眾運輸的促銷活動。