超商迎颱備戰！萊爾富三重美堤店撤離　7-ELEVEN、全家便利商店加強備貨、推限時優惠

因應颱風天民眾存糧囤貨需求，超商積極備戰，同時也推出多項限時優惠。7-ELEVEN門市針對泡麵、個人化冷凍品、常溫及冷藏飲料、零食、罐頭麵包及早正餐等商品，於住宅型、幹道型、交通轉運站型等重點商圈增加1倍以上備貨量，雨具等民生用品則增加1.5倍。全家便利商店各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，支援消費者颱風天需求；因各地風雨情況不同，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況決定店舖營業，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，例如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。位在新北市二重疏洪道旁、重新橋下市集的萊爾富三重美堤店，也因位處行水區內，為顧及門市員工並考量大眾安全，今天（8月2日）傍晚6點半已完成打包、撤離作業；萊爾富除加強全台門市防颱作業外，同時也滿足民眾採買防颱商品需求，如白米、調罐商品、泡麵、魚肉、牛奶、礦泉水等防颱商品備貨量均比平常多1至2成。

7-ELEVEN同步整合線上線下平台，打造OMO全天候購物場域，消費者可預先於「i預購」平台線上選購箱購飲品、零食、生鮮等商品，並就近到鄰近門市線下取貨。

除了門市備貨量增加，7-ELEVEN也推出颱風天在家必備的瓶裝水包括PH9.0 鹼性離子水、UNI water等指定品項最低第2瓶5折、第2瓶10元等優惠；7-ELEVEN同步推出韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水「第2瓶5折、第2箱5折」，指定袋裝零食任選2件79折、4件75折，多款進口麵食指定品項任選第2件6折。全台逾500間門市更設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍海鮮及蔬菜豐富選擇，颱風前夕門市加強備貨量，並推出御料小館指定商品多件折扣優惠。

因應家庭電池囤貨需求，7-ELEVEN推出指定國際牌鹼性電池同價位任2件66折，每組再加贈OPEN POINT點數30點；門市嚴防強風豪雨皆會做足萬全防颱準備，颱風影響期間將停止外送服務，同時建立各區門市颱風影響回報機制，以確保門市安全無虞並於第一時間協助門市。

因應卡努颱風即將來襲，全家便利商店即日起推出多項商品優惠，包括指定罐頭如愛之味土豆麵筋、鮮味脆瓜、韓式泡菜，以及新東陽精緻豬肉鬆、辣味肉醬等商品，任選兩件79折；FamiCollection常溫調理包系列如三杯雞杏鮑菇、紅燒牛腩、素麻婆豆腐、西魯肉等品項，同價位商品加20元多一件；FamiCollection藜麥穀物飯、黑纖米飯任選買1送1；三好米花東米（1.5kg）、天然米食珍藏壽司米（1.5kg）同商品買1送1；指定大碗泡麵如花月嵐大蒜拳骨拉麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵、黃亞細肉骨茶麵等品項任選第2件6折；8月8日前統一肉燥麵（85g）／蔥燒牛肉麵（90g）任5包特價80元；Panasonic國際牌鹼性電池等8入超值包－3號／4號任選第2件65元。

除了各項商品優惠外，消費者也可直接於全家便利商店店舖選購中元福箱，包含零食、泡麵、飲料等豐富組合，一次滿足颱風備糧需求，每組售價399元。

萊爾富即日起至9月19日推出三好米校長香米1.5kg（售價239元）買1送1，得意的一天葵花油1L（售價168元）、得意的一天葵花油2L（售價286元）享任2件85折；特級碘鹽（售價20元）享單件特價17元，台鹽地中海生態海鹽（售價125元）享單件特價70元。同一期間，指定調罐商品包含青葉、大茂、新東陽、愛之味、五木、同榮等同品牌享任選2件8折起。

即日起至8月22日萊爾富還推出味丹隨緣麻辣燙湯麵（單件售價25元）享新品嘗鮮價2件42元，原單件售價35元系列的双響泡系列享任兩件60元，包含双響泡沙茶鍋燒湯麵、火山岩燒豚骨湯麵、爆香牛肉湯麵、塩味豚骨湯麵、日式雞白湯麵；凍島櫃的金目鱸魚清肉（原單件售價100元）享5件419元。同一期間，萊爾富線上Hi-Life VIP App內的「整買零取」也推出光泉鮮乳、萬丹鮮乳、林鳳營鮮乳、瑞穗鮮乳、福樂一番鮮等5大品牌鮮乳享同品項99瓶優惠價7,588元，可存在Hi-Life VIP App跨店領、分批換、分享親友，兌換期限長達1,000天。

萊爾富線上Hi-Life VIP App內的「萊購物」即日起也推出「颱風季」防災專區箱購指定礦泉水享最低5.1折起，如Hi-Life Original海洋深層水2,000mL 8入一箱199元（原售價392元，打5.1折）、800mL 20入一箱399元（原售價560元，打7.1折）；悅氏天然水2,200mL享8瓶199元（原售價280元，打7.1折）、6,000mL 2入一箱115元（原售價140元，打8.2折）。