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不只北基宜！中颱卡努陸警再納台北市 最快「這時」本島脫離暴風圈

整理包／停班停課也停診？北部各大醫院8/3門診看診情形一次看

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整理包／停班停課也停診？北部各大醫院8/3門診看診情形一次看

聯合報／ 記者沈能元林琮恩陳雨鑫鄒尚謙許政榆／台北即時報導
卡努颱風步步進逼，台北市、新北市與宜蘭已宣布3日停班停課。記者蘇健忠／攝影
卡努颱風步步進逼，台北市、新北市與宜蘭已宣布3日停班停課。記者蘇健忠／攝影

中颱卡努來襲，中央氣象局今（2）天下午5時30分發布陸上颱風警報，陸上警戒區包括新北、基隆與宜蘭。目前台北市、新北市與宜蘭已宣布3日停班停課。許多醫院已宣布門診暫停，但急診加強服務。以下整理3日北部各大醫院看診情形，民眾若有相關問題可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。

台大醫院：總院、兒童醫院開設颱風門診（可上網查詢開診診次），急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。

台大部分門診開診查詢：https://www.ntuh.gov.tw/ntuh/News.action?q_type=-1&q_itemCode=13710

台大癌醫：門診採部分開診。（因颱風停診，原欲看診病友可憑掛號預約單，於一個月內至聯合服務中心櫃檯辦理加掛原醫師門診。且颱風當日門診不計爽約。）

台北榮總：停診，各項檢、查驗暫停，急診照常。

長庚醫院：台北長庚開設颱風特別門診，檢查暫停，住院急診正常；基隆長庚門診及檢查暫停，手術住院急診透析正常；林口長庚照常看診。

土城醫院：所有門診暫停，手術住院急診透析正常。

台北市立關渡醫院：門診暫停，急診加強服務。 

三軍總醫院：內湖及汀州院區8月3日全日休診，急診照常，若有疑議請電洽02-87923311。

三總松山分院：僅開設內、外科各一門診，急診醫療服務照常。

國泰醫院：國泰綜合醫院、汐止國泰綜合醫院門診、各項檢查及門診手術均暫停，急診、住院服務照常。

新光醫院：門診停診、住院、急診照常

馬偕醫院：台北、兒醫、淡水開設部分颱風門診、夜診暫停、急診照常看診。

馬偕醫院颱風門診及檢查相關訊息查詢：https://www.mmh.org.tw/news_view.php?id=8256

台北醫學大學附設醫院：門診、檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。

振興醫院：門診暫停，急診加強服務。

台北慈濟：門診、抽血檢驗、排程檢查均暫停服務，住院、急診維持正常服務，請查詢醫院官網公告或洽02-6628-9779#9。

振興醫院：上、下午內外科門診各開一診，急診加強服務。

台安醫院：除住院、急診及血液透析服務，停止所有門診及門診手術檢查服務。

書田診所：正常看診，視明天風雨滾動式調整，看診前請先來電詢問。

馬偕醫院：台北、兒醫、淡水開設部分颱風門診、夜診暫停、急診照常看診。圖／馬偕提供
馬偕醫院：台北、兒醫、淡水開設部分颱風門診、夜診暫停、急診照常看診。圖／馬偕提供
台大醫院明天門診採部分開診。圖／台大提供
台大醫院明天門診採部分開診。圖／台大提供
台大癌醫明天門診採部分開診。圖／台大癌醫提供
台大癌醫明天門診採部分開診。圖／台大癌醫提供

颱風 馬偕醫院

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