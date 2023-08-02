皮膚科醫師揭露雄性禿三大前兆 你中了幾項？

禿頭不只是中年男性要注意，皮膚科診所院長蔡宗樺指出，除了雄性禿與遺傳有關，落髮原因也很多，包括圓形禿、鬼剃頭，也有看過幼稚園小朋友因免疫失調禿頭，國中男性、女性發現髮量變少等，因被同儕笑頭髮稀疏，影響內心自卑，而被家長帶來就醫，評估是否及早治療。

蔡宗樺說，先前有17、18的高中男生，因為家族遺傳雄性禿而出現落髮，除了透過父親遺傳，外公若有雄性禿，母親也會帶有一半基因影響下一代。此外，過重、肥胖、抽菸、年齡增長，以及時常在戶外活動，未做好皮膚清潔致痘痘肌等後天因素，也可能加速掉髮。

「壓力大也會造成落髮危機」蔡宗樺說，不少半導體業工程師因輪班睡眠不足，壓力荷爾蒙加劇，使得免疫力下降，造成頭皮細菌增生、發炎，導致25歲看起來像50歲。如果發現髮際線後退、或髮質變細、濕髮較容易看到頭皮，就要小心是雄性禿前兆。

蔡宗樺說，治療落髮會先從毛囊檢測，了解毛髮粗細，若屬於輕度，先以口服藥治療即有效果；若是中度，口服藥只能維持現狀，可搭配生髮雷射、自體生長因子、幹細胞治療等，只要毛囊還活著，都能在好好呵護下變粗；但若到了重度，只能靠植髮。

生髮診所院長朱冠州說，近期一名20多歲男大生求診，起初僅認為前額「小M型」不好看，但經過他檢查，才發現頭頂髮量也稀疏，若沒有及早處理，過幾年後掉髮將會更加嚴重，因此建議男大生，應該先維持整體髮量，恢復毛囊健康後，再評估針對小M型做植髮手術。

「很多人以為缺哪種哪，其實錯了」。朱冠州說，雄性禿是一個動態過程，如果不維護頭皮毛囊，恐會一天一天惡化，即使做了植髮手術，後續沒有好好保護，過3至5年後恐繼續掉髮，因此手術以外也建議搭配口服藥，維持髮量。

現行口服藥大多針對男性雄性禿治療，但不少女性也有禿頭危機。蔡宗樺說，女性因為有女性賀爾蒙保護，較不容易出現落髮，但更年期過後賀爾蒙流失，會增加掉髮，起初會先變成細髮、並從頭頂分線慢慢掉髮，範圍可能掉的比男性還多。

蔡宗樺說，無論國內外目前沒有一種藥物符合女性落髮適應症，雖過去曾有報告顯示，女性服用較高劑量的男性藥物有助防止落髮，但該藥恐導致畸胎風險、影響女性賀爾蒙，他個人不建議給女性用藥，建議改用生髮雷射、自體生長因子治療，效果較好且無副作用。