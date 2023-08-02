影／桃機三航廈工程重要里程碑 首根屋頂結構巨柱組成

桃園機場第三航站區建設計畫持續進行，航廈工區第一支屋頂結構巨柱組立作業於日前完成，機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫今天（2日）前往主體航廈工區視察巨柱組立作業，並慰勉工程團隊辛勞。楊偉甫表示，巨柱吊裝是第三航廈工程重要里程碑，代表建設進入下一個重要階段，占地21萬平方公尺的航廈輪廓逐漸成形。

桃園國際機場公司表示，第三航廈東西長414公尺、南北寬242公尺，相當於3座橫放的台北101大樓；地下3層、地上4層，總樓地板面積58萬平方公尺，是國內繼「十大建設」後規模最大的單一量體公共工程，建築最大特色為大跨徑波浪狀屋頂與室內、外雲頂天花系統，為減少結構實體量體及增加穩定性，由16支高19公尺、每支重達200公噸的巨柱及其上的桁架支撐，因此巨柱吊裝是整體計畫中最具挑戰性的工程。

機場公司指出，為使工作人員事前熟悉此高難度的施工作業，施工團隊更特別打造擬真模型場，將巨柱、天花、帷幕等關鍵結構製作1：1模型，透過施工前的縝密計算及測試，確認施作工法及規劃標準作業流程，減少施工現場不確定因素，兼顧安全及掌握施工時程。

機場公司董事長楊偉甫表示，在機場公司與工程團隊全力推動下，截至今年7月31日由三星及榮工公司共同承攬之第三航廈土建工程整體進度為19.67%，小幅超前0.32%，航廈地下二樓至三樓鋼構已全數完成；第一階段目標的北登機廊廳已可見建築雛型，正進行三樓以下鋼構吊裝及鋼筋混凝土工程，預計明年（2024）底完工後由第二航廈銜接營運提供旅客服務。

楊偉甫透露，第三航廈主體、辦公大樓、航站北路及北登機廊廳四大工區同步施工中，目前已經進入施工高峰期，未來完工後將吸納更多旅客及航班匯聚，提升旅運服務品質，鞏固東亞重要航空樞紐地位，提升國家競爭力。

機場公司補充，疫後航空旅運復甦迅速，統計桃園機場2023年上半年客運量為1,516萬7,319人次，相較疫情前2019年上半年2,432萬4,450人次，已恢復62%；如以去年10月解封當月平均每日2.1萬人次為基礎，2023年上半年平均為日8.3萬人次，已達倍數成長。