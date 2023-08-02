男醫雄性禿靠藥+手術「頭髮超茂密」 3徵兆出現快治療

不少男性出現雄性禿，嘗試用辣椒、生薑、牙膏或生髮水「生髮」，醫師提醒，不僅造成頭皮刺激，且延誤黃金治療期，雄性禿恐會持續惡化，當發現「髮際線往後退變高、髮質變細、濕髮較容易看到頭皮」時，就可能是雄性禿前兆，雖然現行有口服藥、外用藥及植髮手術等治療方式，但若太晚期治療，沒有健康毛囊可使用，最後只能靠假髮，建議民眾早注意、早發現、早治療。

據研究，雄性禿會隨年齡逐漸上升，30歲雄性禿盛行率為30%，50歲則增至50%，到70歲時則增為80%。皮膚科診所院長蔡宗樺表示，雄性禿發生原因，是頭皮毛囊中含有高濃度二氫睪固酮（DHT），可能縮短頭髮毛囊生長期，延長休眠期，毛囊會漸進式萎縮，導致頭髮數量減少，一但錯過挽救落髮問題的黃金期，植髮手術也無法處理。

蔡宗樺本身也有家族遺傳雄性禿問題，當30多歲發現前額有些退後、髮質變細，有M型禿時，便進行部分植髮、搭配口服藥，至今維持豐盛髮量。

蔡宗樺表示，雄性禿除了與基因、賀爾蒙有關，過重、肥胖、油性痘痘肌、生活壓力大及抽菸也都會影響。生髮診所院長朱冠州提醒，惡性睪固酮讓毛髮休止期增長，導致頭髮不長、越來越細，若隨年紀增加，發現自己頭髮摸起來像嬰兒一樣細軟，「不要高興太早，這是毛囊萎縮，不是回春」。蔡宗樺說，頭髮覆蓋率與頭髮密度、直徑有關，當感覺頭髮稀疏、變細、可見頭皮時，髮量可能已經減少50%。

現行雄性禿治療方式多，包括口服藥、植髮手術等，而男性雄性禿分第一至第七期，朱冠州說，口服藥對於在第五期前都有效，可逐步治療進步、改善；但若拖到第六期，頭頂上全光、側邊些微高，或第七期側邊位置只到耳朵，這時剩餘毛囊細小，藥物效果有限，「已經來不及了」，大多只能透過植髮手術，提醒民眾在第三、四期應盡快治療，仍有機會挽救，還能省下手術成本。

坊間傳聞，服用治療雄性禿口服藥恐影響性慾，蔡宗樺說，男性使用口服藥物，有2%機率會導致性慾下降，但比例不高，因為藥物於體內代謝快，一天內即可代謝掉一半藥量，若服藥後影響性慾，停藥後即可恢復，且口服藥已於全世界使用十多年，雖然有人稱影響性功能，但影響性功能因素多，於學理上，治療雄性禿藥物並不會永久影響性功能。

蔡宗樺說，植髮手術主要取後頸枕部位的毛囊，因為屬於永久性頭髮，主要分為3種方式，第一代為直接割下頭皮，原處則無法再長頭髮；第二代微創取毛囊，後頸枕部位需剃光頭，不過分散取得，因為植點小於0.1公分，不會留下明顯疤痕；第三代則無需剃短頭髮，直接取毛囊，以他本身，就是選擇第三代方式，上午接受植髮手術後，下午便上工看診，幫其他病人植髮。

治療費用上，蔡宗樺說，口服藥平均價格每月約2000元；外用生髮水依照品牌不同，約莫也在每月1000元上下，但效果沒有口服藥好，建議合併口服藥使用；植髮手術第一至三代費用不同，第一代約一根70至80元，第二代80至90元，第三代100元。臨床醫師會先檢查患者的毛囊狀況，評估需要植入根數，費用上也會不同。