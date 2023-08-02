隨手可做的氣候行動：自備餐盒 六百多家餐飲店提供優惠響應減廢減碳

媽媽氣候行動聯盟（簡稱媽盟）日前聯合包括寒舍、艾麗、三商巧福、爭鮮、欣食旅、好丘、蛋白盒子、少點鹽、呷米、三角冰及離島餐飲代表舉辦記者會，宣布2023年「自備餐盒」氣候行動正式起跑，從8/1-9/30，全台與離島共六百多家餐飲店將對外帶自備餐盒的消費者，提供不同的優惠方案，鼓勵消費者隨手減廢減碳。

根據統計，台灣2022年紙餐盒回收量大約是14萬公噸，一個餐盒若以15公克計算的話，一年消耗將近90億個紙容器；一個餐盒高度以3.5公分計算，可以堆出62萬座的101大樓！而要製作這些紙容器則需要砍掉大約300萬棵樹！這不僅是生態環境的浩劫，生產過程使用能源製造的大量二氧化碳等溫室氣體，亦助長氣候風險。更嚴重的是，這些紙容器為了防水、防熱，大多加了一層塑膠淋膜，所以回收時不能視為一般紙類，必須再經過特別處理才能除掉淋膜，因為能處理的廠商太少，所以絕大多數的紙容器只能送進焚化爐，一把火燒了！這讓各地的焚化爐負擔沉重，而大多數的人又不願意讓焚化爐蓋在自家附近！

媽盟2022年的民調發現，將近九成的受訪者認為氣候變遷正在發生；但即使很多人對氣候變遷感到焦慮，有具體氣候行動的卻不到三成。有鑑於政策規定自備飲料杯享優惠實施之後，國人自備飲料杯的人數確實增加的前例，媽盟於是聯合了有責任生產意識的餐飲業者，於今年8/1-9/30推出第一波的「自備餐盒」氣候行動。

媽盟理事長陳藹玲表示，大家對環保3R耳熟能詳：Reduce、Reuse、Recycle，Reduce屬預防措施，而Reuse與Recycle比較屬補救措施。換句話說，Reduce是個源頭，當Reduce做得很徹底時，我們就不用花很大的力氣去做Reuse與Recycle。自備餐盒就是從源頭減量！另外，自備餐盒也比較安全，因為外帶的紙餐盒或是塑膠餐盒，高溫下可能釋出三聚氰胺；塑膠袋直接裝熱食更有塑化劑的疑慮；防水防熱的包裝紙，經常含有PFAS(全氟烷酸類)這類持久性污染物質，危害免疫系統。Bring your own(自備容器)是國際上行之有年的環保行動，所以消費者外帶自備合適的餐盒購買食物，是一舉多得、很潮的時髦行為。陳理事長特別感謝參與這次「自備餐盒 有何不可」行動的餐飲業者，因為這是完全沒有公家補助、商家自己吸收成本的氣候行動。在台灣其他角落也有默默在做「自備餐盒」優惠的餐飲業者，但可惜沒有太多人知道。「媽媽氣候行動聯盟」是一個平台，希望串聯更多志同道合的夥伴們，一起把聲量做大，讓個人的環保理念，成為國人共同的氣候行動！

出席記者會的離島餐飲業者/澎湖海鮮皇族共同創辦人何欣潔表示，餐盒廢棄物在離島的問題比在台灣本島嚴重。因為澎湖人口約十萬人，但夏天觀光季會有上百萬人湧入澎湖，每年產生高達約2.4萬公噸的垃圾，這麼多的垃圾都需要仰仗船運運回台灣處理或是在澎湖就地掩埋。台灣各縣市垃圾處理不易，難有餘裕協助處理澎湖的垃圾，就地掩埋則造成澎湖環境與海洋生態破壞。何欣潔表示，從源頭減少是必要的解方，因此才會號召澎湖的店家和攤販一起響應自備餐盒，希望呼籲民眾、觀光客都能從自身做起，一起保護離島環境。

此次「自備餐盒」氣候行動除了已經有六百多家餐飲商家響應外，也有不同性質的民間團體響應，出席記者會的親子共學促進會理事長閔柏陵分享了個人經驗：她跟共學小孩聊天，請大家帶橡皮筋來實驗套在西瓜上的切西瓜方法，小朋友回應她，不用帶，因為公園到處都是橡皮筋，隨便撿就有。這都是綁在那些外帶餐盒上的！閔理事長呼籲環保生活就是將「一次性」轉變成「多次性」使用，讓我們從「自備餐盒」開始。

響應這次「自備餐盒」活動的餐飲業者，各自提出優惠方案，無論是直接價格折扣、贈送商品或是優惠券，都是希望能透過提供誘因，鼓勵消費者養成自備餐盒的習慣，大家一起減廢減碳。媽盟製作了「自備餐盒」的活動網頁bringyourown.momlovestaiwan.tw，除了有各式餐盒衛生安全解說、參與活動說明外，還製作了商家地圖標明各商家的優惠方案，讓消費者透過電子地圖搜尋，找到環保理念相同的商家。