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颱風讓登革熱升溫？大陸一項研究結果曝成因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
專家表示，根據大陸廣東一項研究發現，高溫、降雨會增加登革熱傳播，且在相同降雨量前提下，降雨天數愈多、愈規律，成蚊數量也愈多。本報資料照片
專家表示，根據大陸廣東一項研究發現，高溫、降雨會增加登革熱傳播，且在相同降雨量前提下，降雨天數愈多、愈規律，成蚊數量也愈多。本報資料照片

南台灣登革熱疫情持續攀升，尤其颱風帶來大量降雨，疫情面臨威脅。專家表示，根據中國大陸廣東的一項研究發現，高溫、降雨會增加登革熱傳播，且在相同降雨量前提下，降雨天數愈多、愈規律，成蚊數量也愈多。

台大公衛學院博士林庭瑀表示，登革熱疫情發展與溫度、雨量相關。以大陸廣東為例，2014年爆發最嚴重的登革熱疫情，本土累積病例達4000人，根據研究分析廣東2012年至2017年間的降雨量與溫度趨勢，結果顯示，2014年的氣溫、2016年的降雨量，皆有利於蚊子繁殖、登革熱傳播，因此導致登革熱疫情流行。

她進一步表示，研究模擬廣東連續30日降雨情形，發現平均氣溫介於25至33度時，登革熱的傳播情況隨降雨量增加而升高；當氣溫小於25或大於33度時，則傳播情況不受降雨量影響。研究也發現，雨量愈多成蚊數量也愈多，相同降雨量的情況下，降雨天數愈多成蚊數量愈多，意即降雨愈規律，成蚊數量愈高多。

林庭瑀說，這項研究結果證明，夏季六、七月，因溫度、雨量上升，登革熱疫情最容易爆發，後續的疫情監測、預測，溫度及雨量將是重要考量因素。

雨量 登革熱

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