落髮年輕化 醫：看得見頭皮恐早已失去一半頭髮

三千煩惱絲，掉頭髮不只讓長者煩惱，皮膚科醫師提醒，落髮問題有年輕化趨勢，愈來愈常在診間看到20至30多歲年輕人，千萬不要忽視前兆，當看得見頭皮時，恐早已失去逾一半頭髮。

男女都可能有落髮問題，開業皮膚科診所院長蔡宗樺今天記者會表示，除了與免疫有關的落髮，掉髮以「雄性禿」居多，據統計，雄性禿盛行率30歲達30%，隨年齡逐漸上升，70歲時盛行率已達80%，家族遺傳、過重肥胖或壓力大都是雄性禿風險因子，當頭皮保養疏忽、抽菸也會加速落髮。

開業生髮診所院長朱冠州提醒，近年落髮有年輕化趨勢，可能與民眾警覺性提高，不會等到很嚴重才治療有關，前陣子就能為大學剛畢業的兒子同學治療，所幸只是些微M型禿與頭頂髮量稀疏問題，可透過藥物等治療，將頭髮狀況恢復健康，無須進行手術，就能避免可預期的嚴重落髮。

蔡宗樺說，一般而言，正常落髮數約在1天50至100根，呼籲民眾掌握「三早」秘訣，早注意、早發現、早治療，若髮際線往後退變高、髮質變細、濕髮較容易看到頭皮，就是雄性禿前兆，千萬不要聽信偏方或使用無臨床試驗的養髮液，雖不一定加速惡化，但會造成延誤，錯過黃金治療期。

錯過挽救落髮問題的黃金期，植髮手術恐也無法處理，若太晚治療，在第6、7期的雄性禿，恐已無健康毛囊可供移植使用，可能就只能戴假髮，建議男性雄性禿第5期前、女性落髮第2期，也就是中度落髮前尋求專業生髮診所協助評估。

朱冠州介紹，雄性禿發生原因是頭皮毛囊中含有高濃度二氫睪固酮，可能縮短頭髮毛囊生長期，造成逐漸萎縮，口服藥是男性雄性禿主流治療方式，抑制二氫睪固酮生成，維持毛髮粗壯，先透過藥物維護可救回的頭髮，可降低植髮手術成本，以利恢復正常外觀。

蔡宗樺提醒，男性服用治療雄性禿口服藥，約有2%會降低性慾或性功能下降，但口服藥代謝快速，只要不再服藥，副作用就會消失，並不會造成永久性傷害；至於女性雄性禿治療，暫無口服藥適應症，基本上無法靠服藥，但自體生髮因子或生髮雷射仍可有效恢復髮量。