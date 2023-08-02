全台近3.1萬孩子學習障礙 聯勸攜手全聯「零錢捐」

據教育部資料，全台有近3萬1000名國中小學孩子有學習障礙，占整體身心障礙人數4成，也是10多年來障礙類別成長最多的一群。聯合勸募攜手全聯、全聯佩樺基金會傳遞關懷之愛，邀請到久未露面的林志穎擔任愛心大使，號召大家用零錢支持學障生的就學服務。

聯合勸募理事長鄭信真表示，學習障礙孩子的外表看不出差異，很容易被貼上「不認真」或「偷懶」的負面標籤，實際上他們只是需要更多時間反覆練習，才有機會學會。聯勸也特別和台中市學思教育學會合作推出「星際冒險ABC」教材，透過互動遊戲幫助孩子輕鬆記憶26個英文字母，提供兒少教育的夥伴免費下載使用。

愛心大使林志穎這次為學習障礙的孩童現身。他坦言，自己工作非常忙碌，但只要有空檔，都會陪伴在孩子身邊，他深信對孩子付出「耐心」和「理解」才是最重要的，而這也恰好是學習障礙孩童最需要的。林志穎說，大家可能都聽過學習障礙，但很難具體了解他們遇到的學習困境，這次透過影片模擬學障孩子的視角，才明白原來閱讀文字這麼困難，呼籲大家用手中的零錢或福利點數一起幫助學障孩子，讓學障生獲得穩定學習、提升多元能力。

全聯行銷部協理劉鴻徵說，全台逾千家的全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」，PX Pay點數捐款也十分便利，全聯推行零錢捐近10年，截至2023年6月底已募集2億元以上。全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，「愛，從1開始」專案邀請大家攜手用零錢捐方式幫助台灣弱勢兒少，舉手之勞，就能讓公益成為生活中的一部分。

即日起至9月30日，民眾可到全台全聯福利中心，捐出手中零錢或PX Pay點數，或透過信用卡線上捐款支持「學習障礙學童助學計畫」。另外，大潤發也首度加入零錢捐勸募活動，在中元節檔期製作彈珠台，以趣味遊戲方式吸引民眾參與零錢捐活動，相關服務資訊可上聯勸官網或臉書粉專。