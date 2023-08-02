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登革熱分三階段 症狀除了高燒還有「它」急性期恐休克

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北榮總麻醉部術後加護病房主任林世斌表示，登革熱症狀可分為三期，多數患者只會停留在第一期，症狀包括高燒、輕微出血、關節痛，且會在一周內痊癒，也不會有併發症發生。圖／截自YouTube
台北榮總麻醉部術後加護病房主任林世斌表示，登革熱症狀可分為三期，多數患者只會停留在第一期，症狀包括高燒、輕微出血、關節痛，且會在一周內痊癒，也不會有併發症發生。圖／截自YouTube

颱風降雨導致南台灣登革熱疫情持續。台北榮總麻醉部術後加護病房主任林世斌表示，登革熱症狀可分為三期，多數患者只會停留在第一期，症狀除了高燒以外，還包括輕微出血、關節痛，且會在一周內痊癒，也不會有併發症發生，僅少數病人進入第二期，出現粘膜出血、休克等急性症狀。

林世斌今在「健康智慧生活圈線上直播」中表示，登革熱病毒侵入人體時，會先感染巨噬細胞，並開始大量病毒複製，故感染初期病毒量最高，此後逐漸下降。感染過程中，會產生抗體、發炎物質，同時活化體內的NK細胞。發炎物質則會使微血管通透性上升，血液中的液體如血漿蛋白等，會滲透到血管外，並造成血小板降低，導致患者肺積水、出血。

他表示，登革熱臨床症狀，會在3至7天潛伏期後出現可分為三期。第一期是發燒期，典型症狀是高燒大於攝氏38.5度，有些病人會燒到39、40度，並伴隨肌肉痠痛、關節痛，故登革熱也被稱為「斷骨熱」，患者同時會有輕微出血及瘀青。一般而言，多數患者會在3至7日內自然痊癒，不會有併發症發生。

林世斌說，少數進入第二期急性期的病人，則會有皮膚、粘膜出血的狀況，甚至造成肺積水、休克。這些患者進入恢復期之後，會有第二次皮疹、皮膚出血狀況發生，在1至2周內逐漸康復。

他指出，臨床上會先對病患進行「臆測診斷」，若民眾曾無居住或前往流行地區，且有發燒或嘔吐、皮疹等相關症狀，則進行症狀診斷，無症狀者以門診館理為主，有嚴重症狀，或懷孕、嬰兒、糖尿病等特殊情況，則進行住院管理。

患者 登革熱 發燒

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