聽新聞
test
0:00 / 0:00
基北北桃狂讚1200月票 綠議員嗆：當初最反對是國民黨
TPASS基北北桃4市1200都會通上線33天，四縣市今上午舉行「開車划算嗎？」聯合記者會，台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新北市副市長陳純敬參加。不過新北市綠營議員們認為，實現政策是好事，但別忘記當初喊反對月票制度是國民黨喊最大聲，好的政策應要站在市民角度來看，不該都先政治操作，把好的打成壞的。
新北市議員卓冠廷表示，記得國民黨在選前大罵月票政策是「空頭支票」，但選舉過去，樂見四縣市首長願意放下政治口水，從善如流，跟進當時民進黨提出的通勤月票政見。
新北市議員戴瑋姍也認為，實現這個政策是好事，但不要忘記當初喊反對月票制度是國民黨喊得最大聲，現在卻是在收割民進黨提出來的想法，好的政策應該是要一起來完成，而不是講一套做一套，好的政策要站在市民角度來看，不該都先政治操作把好的打成壞的，這樣對人民不好。
「當初侯友宜說政策要務實。」新北市議員黃淑君表示，過去民進黨宣示推廣北北基桃1200交通月票，被侯友宜批民進黨想法太過理想，結果現在中央明確政策上路，並在北中南部各自推出優惠方案，國民黨各執政首長紛紛搶說是自己的功勞，說一套做一套。
卓冠廷觀察，其實從TPASS三大生活圈政策上路以來，數據上有非常顯著的成效，行政院院會報告數據統計，7月1日至18日累計已有56.7萬人次購買TPASS月票，基北北桃月票已販售41.4萬張，已超過原本雙北1280月票單月最高銷售34.3萬張。
卓冠廷說，有民眾使用TPASS通勤後反饋，除了首日動線、註冊等流程有些亂，但排除後使用已非常順暢，重點是省下荷包是最為有感，也提升搭乘交通運輸以及轉乘的意願，應感謝中央從選前到選後一致地大力支持政策。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言