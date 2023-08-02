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中颱卡努持續逼近！氣象局預計5點30分發陸警 基北北宜嚴加戒備

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北市水門下午4時起「只出不進」 晚上8點開始拖吊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中颱「卡努」來勢洶洶，氣象局傍晚會發布陸上颱風警報，台北市長蔣萬安今天下午到北市災害應變中心主持工作會議，會議中裁定下午4點後水門只出不進，晚上8點進行拖吊。圖／聯合報系資料照
中颱「卡努」來勢洶洶，氣象局傍晚會發布陸上颱風警報，台北市長蔣萬安今天下午到北市災害應變中心主持工作會議，會議中裁定下午4點後水門只出不進，晚上8點進行拖吊。圖／聯合報系資料照

中颱「卡努」來勢洶洶，氣象局傍晚將發布陸上颱風警報，台北市長蔣萬安今天下午到北市災害應變中心主持工作會議，會議中裁定下午4點後「水門只出不進」，依照北市府新規定，4小時後也就是晚上8點交通局就會開始拖吊停放堤外的車輛，並收取罰鍰、移置費及保管費，也是新政首次實施。

依台北市政府7月26日修正「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或本府發布疏散門管制『只出不進』期間違規停車之處罰原則」公告，市府發布疏散門管制「只出不進」4小時後，警局將進行車輛拖吊及裁罰。

交通大隊表示，除市政府未於車輛開始拖吊4小時前發布訊息應免予處罰者外，其餘未依規定將車輛自行移出河濱公園者，將分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另經拖吊之車輛需額外繳納移置費大型車3000元、小型車900元及機車200元及保管費。

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