光陽父親節前夕出大招！對百萬通勤族發紅利！KYMCO發動機車市場史上最大規模優惠價 125C.C.不到4萬

KYMCO GP車系問世18年，今推出史上最大優惠最低免4萬台幣就能入手。 圖／報系資料庫 提供

根據主計處統計，台灣消費者物價指數 (CPI) 於六月連續22個月超過2%通膨警戒線，面對萬物皆漲、唯有薪水不漲的年代，相信基層民眾更是備感壓力。身為全球專業機車品牌，KYMCO始終與民眾站在同一陣線，考量廣大機車通勤族對於物價飆漲的生活困境，針對旗下最受歡迎的光陽國民神車GP125推出史上最大優惠活動！KYMCO GP125做為「國民神車」，深受經銷通路與消費者歡迎，優秀且穩定的品質也讓GP125成為光陽的長青暢銷車款，推出至今累積銷量已超過百萬台，位居全台銷售第一名；最得我心的KYMCO不僅鼓勵GP125老車主朋友們汰舊換新，也呼籲想換車的消費者絕對不要錯過 (應該) 僅此一檔的最殺優惠！即日起至8月底止，全新的GP125鼓煞版建議空車價為57,000元 (不含牌險)，本月再加碼，最低價只需支付39,800元就能入手。KYMCO在物價上漲的時代逆勢推出最強力度的優惠，真誠地以最暢銷的GP125與民眾共同力抗通膨！

神級地位不容撼動！ KYMCO GP125 優惠力度堪稱空前 39,800元輕鬆入手！

KYMCO是台灣機車市場連續22年的領導品牌，至今已在台灣售出超過1,500萬台機車，成為許多人生活中不可或缺的代步工具，無論是從小到大、上學下班或者日常通勤，KYMCO都是通勤族的首選。其中KYMCO GP125以其卓越的性能和功能，成為台灣最暢銷的125級距國產速克達車型，一天就能賣出近千台，並創下單一車款年銷售量近10萬台的驚人紀錄，累計銷售更是超過百萬，堪稱國民神車！

隨著當前物價和車價持續飆漲，KYMCO踏出了重要一步，以品牌宗旨「最得我心」與民心同聲，希望透過旗下最暢銷車款GP125的領頭作用，帶動台灣二輪產業銷售動能與成長。這不僅是一項針對汰舊換新購車的專案，更是一個為廣大民眾減輕生活壓力，實現更美好用車生活的契機。KYMCO抓準民眾面對通膨壓力的購車需求，並針對這些需求提供了史上前所未有的優惠方案，現在現金購車最低只需支付新台幣39,800元，就可以擁有一台全新的GP125！

KYMCO所提供的優惠幅度令人稱奇，預計在市場投下震撼彈，正面迎戰機車市場價格戰，GP125最低39,800元，讓更多百萬通勤族有機會輕鬆購車，而推出的汰舊換新購車方案正是光陽實現「最得我心」品牌宗旨的重要步驟之一，不僅對全台廣大消費者是的巨大福音，同時也將為市場帶來了一股重新洗牌的可能性。更多的消費者將會見識到「價格優勢」和「卓越品質」始終是光陽的核心競爭力，相信在這樣的優勢下，光陽工業將能夠在市場上進一步提升品牌的影響力和市場佔有率。

【KYMCO GP125】汰舊換新專案活動詳情：

KYMCO GP125搭載通過環保七期、兼具節能與性能的德國馬牌Continental噴射系統，雙腳可以平穩著地的低座高、輕鬆乘載雙人的超大防滑平坦座墊、女生也能輕鬆立車的省力駐腳架、高亮度的HS1晶亮大燈與快速便利的One-Touch飛旋踏板，前後輪採用100/90-10高抓地力輪胎、更擁有超大置物空間與前置物箱等，與時俱進的定義國民車該有的最佳實力。上市時即以同級中極輕巧車身成為熱銷車款的GP125，易操控、品質穩定「極耐操」更擁有超高C/P值，適合所有族群；不論是通勤族、新鮮人還是選購代步車款都是首選，成功獲得全民喜愛，成為難以超越的「國民神車」。

●活動期間：2023年8月1日至2023年8月31日

●優惠車款：GP125 鼓煞版

●史上最低價專案：39,800元 (現金購車)

(GP125 鼓煞版建議空車價57,000元 - 購車金6,500元 - 加碼購車金4,400元 - 貨物稅減徵4,000元 - 環保署汰舊2,000元 - 廢車回收300元)