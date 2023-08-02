4人有1人高血壓！ 英國研究這運動降血壓 健身教練示範
衛生福利部國民健康署統計，台灣高血壓人口達529萬且逐年增加，因高血壓相關疾病死亡的人數逾4.2萬。World Gym世界健身指出，每周做靠牆深蹲運動24分鐘，預期可降血壓。
分解3步驟，1. 雙腳與肩同寬，離牆往前一步的距離，背部倚靠牆面。
2. 收緊核心，慢慢地沿著牆面往下滑，讓大腿與地面平行。
3. 調整雙腳位置，讓膝蓋保持在腳踝上方，並保持背部平貼在牆上，維持姿勢20-60秒，再慢慢地回到站立位置。
動作熟悉後，可逐漸增加秒數和組數，加強核心訓練。下蹲時，須特別留意膝蓋位置，不可讓膝蓋超過腳踝，否則會形成剪力，使膝蓋韌帶受傷。
World Gym指出「英國運動醫學雜誌」針對1萬5827名參與者探討不同運動對血壓的影響，包含：有氧運動、動態阻力訓練、組合訓練等長運動。結果發現「等長運動」最能降低血壓，研究人員建議每周3次、每次4組、每組2分鐘內、執行靠牆深蹲的秒數組合，搭配組間休息2分鐘，能顯著降低血壓。
台中市衛生局指出，遠離高血壓3危險因子，減少鹽分攝取、戒菸、減低心理壓力。高血壓已非銀髮族專屬，維持運動、均衡飲食等良好的生活習慣，才是穩定維持健康的不二法門。
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