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老中青「熱騰騰」傳唱 苗縣客家歌手演唱會將開放索票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，今天在縣府宣傳，邀歌手展現客家好聲音。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，今天在縣府宣傳，邀歌手展現客家好聲音。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府為保存傳統客家文化及客家精神，讓更多人透過音樂認識傳統與流行客家音樂，今年將連續第6年推出「客家歌手演唱會」，8、9月間分別安排在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場，並於8月5日、9月1日開放索票，邀老、中、青優秀客家歌手演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈，傳唱客家好聲音。

文化觀光局長林彥甫表示，今年客家歌手演唱會以「燒熝熝苗客鄉音」為名，意為熱騰騰的苗栗客家鄉音，兩場演唱會都在晚間7點開場，8月26在文觀局中正堂舉辦，邀邱廉欽愛客樂樂團、謝其國、賴仁政、蕭佩茹、客青流藝術團趙德武、張馨文、朱鵬均及歌手謝佳錡、馮士鈞、黃心慧、黃莉樺、紅如樂團、苗栗農工熱舞社等擔綱演出。

9月17日在苗北藝文中心邀湯宇歆&客拉樂團、李秋霞、楊咩咩、賴多俐&樂團、林展逸、阿卡貝拉留聲樂團、恐龍偶像林冠群及 歌手賴玟竹、龍宣亘、育達科技大學熱舞社等擔綱演出及獻唱。

縣府上午為演唱會宣傳，縣長鍾東錦在會中也展現歌喉，唱出平板客家山歌。鍾東錦表示，客家歌手演唱會推出以來深獲好評，8月26日在文觀局中正堂及9月17日在苗北藝文中心舉辦，齊聚老、中、青優秀客家歌手，歡迎共下來聆聽，感受客家歌曲之美。

林彥甫表示，今年2場演唱會仍結合公益精神，中正堂場次8月5日周六上午9點在文觀局服務台開放索票，民眾憑在苗栗縣消費、未兌獎的7-8月發票1張，可兌換1張入場券，每人限索2張，索完為止；苗北場9月1日周五上午9點在苗北藝文中心服務台開放索票，詳情可查詢苗栗縣文觀局網站或電洽（037）352961#315。

苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，文觀局長林彥甫說明演出陣容及索票方式 。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，文觀局長林彥甫說明演出陣容及索票方式 。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，今天在縣府宣傳，邀歌手展現客家好聲音。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，今天在縣府宣傳，邀歌手展現客家好聲音。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，今天在縣府宣傳，邀歌手展現客家好聲音。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局8、9月間將分別在苗栗中正堂、苗北藝文中心各推出一場「客家歌手演唱會」，今天在縣府宣傳，邀歌手展現客家好聲音。記者胡蓬生／攝影

演唱會 樂團 苗栗縣

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