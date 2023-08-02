女子1.5月暴瘦14公斤險變「浩克」這1招逆轉正常

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
林姓甲狀腺機能亢進女患者（右）今分享抗病心得，左為醫師黃升騰。圖／中國附醫提供
林姓甲狀腺機能亢進女患者（右）今分享抗病心得，左為醫師黃升騰。圖／中國附醫提供

50歲林姓女子在南部醫院就醫時被診斷為是甲狀腺機能亢進（甲亢），服用西藥後狀況沒有改善，不但脖子腫的厲害，血壓飆高、心跳狂跳，體重一直掉，怎麼吃都非常餓，焦慮、暴躁、手抖，後向中國醫藥大學附設醫院求助，經中西藥合併後緩解，手不抖，脾氣變好了，生活也回到正常，今分享抗病心得。

中國附醫中醫部主任黃升騰說，甲狀腺亢進多為自體免疫性疾病，往往容易反復發作。原因很多，如甲狀腺毒性結節、腦下垂體腺瘤、妊娠絨毛膜癌等；好發年齡在20歲至40歲，女性病例往往是男性的4至5倍。甲亢高危險群，多有家族病史、處於長期壓力者。

黃升騰說明，林姓病患經過中西藥合併服用2周後，停止服用西藥，中藥持續服用4個月後，游離甲狀腺素(free T4)自3.11降至正常值1.01、甲狀腺荷爾蒙刺激素(TSH)上升至1.119 (正常值0.35-5.50 uIU/mL)，體重由51公斤回復到55公斤，身體狀況均回到正常。

黃升騰指出，甲亢病人的甲狀腺荷爾蒙指數如T3、T4、free T4會升高，而甲狀腺荷爾蒙刺激素(TSH)會降低。臨床上常出現心跳變快、心悸、手抖、怕熱汗多、失眠、脾氣暴躁、呼吸喘促、食欲增加卻體重減輕、腹瀉容易疲倦、脖子腫大及眼睛突出等表徵。

黃升騰說明，甲亢病人尋求西醫治療，其中包含開刀、放射碘跟抗甲狀腺藥物等治療，可能伴隨副作用如甲狀腺功能低下，需長期補充甲狀腺素，易出現皮膚過敏等症狀；中醫根據中醫病因病機，臨床上靈活處方能取得良好療效與控制，治療約需半年至一年，同時輔以定期檢測T3、T4、free T4、TSH。病人經過治療後，皆能取得良好療效也無明顯副作用，於長期追蹤下均維持甲狀腺功能正常，目前仍定期回診密切追蹤。

林姓甲狀腺機能亢進女患者（右）今分享抗病心得，左為醫師黃升騰。圖／中國附醫提供
林姓甲狀腺機能亢進女患者（右）今分享抗病心得，左為醫師黃升騰。圖／中國附醫提供

甲狀腺機能亢進 中醫 失眠

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